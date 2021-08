Orietta Berti come un fiume in piena dopo la notizia del suo ruolo a The Voice Senior al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi. La cantante ha rotto il silenzio e ha fatto alcune rivelazioni sul collega e sulla famosa trasmissione che dovrebbe vederla nei panni di coach al fianco dei riconfermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Orietta Berti, la rivelazione della cantante su Al Bano e The Voice Senior

È un momento d’oro per Orietta Berti, ai vertici del gradimento nel panorama musicale (e social) italiano dopo il successo della hit estiva Mille, in trio con Fedez e Achille Lauro (in barba alla frangia più scettica tra cui spicca Umberto Tozzi).

Ma c’è una nota “stonata” in questo 2021 idilliaco per l’artista, e riguarda il capitolo The Voice Senior e il colpo di scena del presunto benservito rifilato ad Al Bano e Jasmine Carrisi in seno alla rosa dei coach della trasmissione.

Secondo le più recenti (e roventi) indiscrezioni lanciate da TvBlog, a prendere il loro posto sarebbe proprio lei, Orietta Berti. Giorni dopo il clamore che ha accolto questo scenario, la cantante ha rotto il silenzio sulla questione con alcune dichiarazioni affidate ad Adnkronos: “Me lo hanno proposto, ma ancora non ho firmato alcun contratto.

Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico“.

Orietta Berti sulla rinascita con Mille: “Ma chi se lo aspettava?“

Il tormentone estivo Mille ha visto approdare l’inedito trio composto da Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro in testa al gradimento del pubblico, anche dei giovanissimi. Un successo incassato a piene mani e davanti al quale la cantante non ha nascosto il suo stupore: “Chi se lo aspettava alla mia età? Adesso ho più fan adolescenti“, ha confessato all’agenzia di stampa.

“Avessi 20 anni sarebbe pure una cosa normale, ma dopo 55 anni di carriera è davvero una cosa eccezionale. Sono felicissima. La mia nipotina in spiaggia si vanta con le amichette e ora ai miei concerti anche i teenager urlano…“.

Orietta Berti svela il suo segreto: “Canto anche mentre…“

Complice del successo, secondo i fan della cantante, la sua voce dalla brillantezza “sempreverde”. Orietta Berti, a tal proposito, ha rivelato il suo segreto ad Adnkronos: “La voce è come un muscolo e io canto ogni giorno. L’ho sempre fatto. Canto mentre cucino, canto mentre faccio le pulizie, canto anche mentre do da mangiare ai miei cani.

Perché le note medie le esercitiamo anche parlando ma le basse e le acute se non si canta si perde la capacità di raggiungerle“.