Belen Rodriguez risponde ai commenti degli hater, la sua reazione gela tutti: “É gente frustrata”

Gossip

Avere a che fare quotidianamente con l’opinione altrui non è affatto semplice, soprattutto quando chi condivide i propri pensieri lo fa dietro lo schermo di un computer o di un cellulare. Lo sa bene Belen Rodriguez che poche ore fa si è ritrovata a fare i conti con i commenti di alcuni hater che hanno hanno criticato il suo aspetto con parole tutt’altro che cortesi. La showgirl ha deciso di rispondere a tono.

Due giorni fa, Belen Rodriguez ha condiviso alcune fotografie scattate sull’Isola di Albarella. Qui, lei, il fidanzato Antonino Spinalbese e la loro figlia Luna Mari stanno trascorrendo i primi mesi dopo la gravidanza.

Belen si sta rilassando prima di tornare al lavoro e in questi giorni è stata raggiunta anche da alcuni amici. Con loro ha trascorso del tempo all’aperto, trovandosi ad assaggiare anche dei molluschi. Molto probabilmente, è stato proprio l’entusiasmo per la giornata trascorsa in compagnia a convincerla a scattare le immagini poi pubblicate sul suo profilo Instagram. Nella fotografia in cui posa da sola, la sua gioia è ben visibile: mentre porta alla bocca un mollusco infatti, la showgirl sorride sollevando gli zigomi.

Anche i suoi occhi castani lasciano intravedere la serenità provata al momento dello scatto.

A quanto pare però, più che notare la gioia di Belen alcuni dei suoi follower si sono soffermati su altri dettagli dell’immagine. In molti hanno infatti posto l’attenzione sulle microrughe di espressione comparse sul volto della showgirl, sostenendo poco elegantemente di vedere su di lei i primi segni della vecchiaia. “Quanto sei invecchiata“ ha commentato infatti un utente, seguito da una pioggia di reazioni in difesa della Rodriguez.

Belen Rodriguez gela un hater: la reazione alla critica

Il triste commento appena riportato non è stato il solo a comparire sotto l’immagine pubblicata dalla showgirl argentina.

Un altro hater ha infatti scritto: “Anche Belen Rodriguez invecchia“. Vista la lunga serie di commenti botta e risposta apparsi sotto la fotografia pubblicata, la stessa Belen ha deciso di intervenire per esprimere la sua opinione sull’infelice discussione emersa. Rispondendo a una fan che cercava di difenderla, la showgirl l’ha invitata a non dare peso alle parole degli hater.

“É gente frustrata” ha esordito la showgirl. “Come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo” ha spiegato condividendo il suo pensiero.

“Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma quello sì che mi spaventa!” ha concluso lapidaria.