Charlène di Monaco operata di nuovo, Alberto vola in Sudafrica: le condizioni della principessa

Gossip

Charlène di Monaco ha subito un intervento di 4 ore in Sudafrica, dove si trova da mesi. Il marito, il principe Alberto di Monaco, ha commentato le condizioni di salute dell'ex nuotatrice

Destano preoccupazioni le condizioni della principessa Charlène di Monaco, moglie di Alberto, che è stata sottoposta all’ennesimo intervento chirurgico. Un’operazione durata 4 ore, informa il Principato di Monaco, mentre la famiglia reale si accinge a raggiungerla in Sudafrica, dove la principessa si trova da mesi. Charlène e Alberto di Monaco sembra stiano vivendo una crisi matrimoniale, ma le voci riportate dalla stampa internazionale sono state accantonate a seguito della diffusione delle condizioni di salute della principessa.

Charlène di Monaco, nuova operazione di 4 ore in Sudafrica

Charlène di Monaco sotto i ferri per la terza volta, un intervento di 4 ore in anestesia generale, come ha reso noto il Gabinetto di Palazzo Grimaldi.

L’ex nuotatrice avrebbe contratto un’infezione durante un’operazione dentistica mentre si trovava in Sudafrica, di cui è originaria.

L’infezione avrebbe colpito le orecchie e da qui l’impossibilità di tornare a Monaco, da dove partiranno Alberto e i figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, per stare vicino a Charlène durante la convalescenza.

Il comunicato di Alberto di Monaco sulle condizioni di Charlène

Il principe Alberto ha rassicurato sull’esito dell’operazione, pur non chiarendo i motivi di questo ennesimo intervento.

“L’intervento è andato bene, la principessa riposa adesso mentre (con i bambini) pensiamo a lei con tanta tenerezza“, riporta la nota di Grimaldi.

La famiglia della principessa l’aveva già raggiunta a giugno in Sudafrica, dove Charlène era impegnata con le sue associazioni filantropiche. In particolare, l’iniziativa contro la caccia ai rinoceronti, preda dei bracconieri per il valore del loro corno sul mercato nero.

La crisi del matrimonio tra Charlène e Alberto di Monaco

Durante la lunga assenza della principessa, molte voci si erano sollevate su una presunta crisi matrimoniale tra i due regnanti del Principato.

Charlène aveva anticipato che non sarebbe potuta rientrare a Monaco fino a ottobre, rivelando poi le motivazione di salute per la lunga assenza.

L’ex nuotatrice aveva commentato anche il rapporto con Alberto: “Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli“, ha dichiarato a News24.

Approfondisci:

C’è un’altra Grace Grimaldi nel principato di Monaco

Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi: una storia d’amore spezzata