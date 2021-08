Alfonso Signorini e Raz Degan nella bufera per il Grande Fratello Vip: la polemica senza freni sul reality

Grande Fratello

Alfonso Signorini non ci sta e replica alle accuse di Raz Degan sul Grande Fratello Vip. Dopo le prime dichiarazioni, l'ex modello è tornato a parlare del reality usando parole di critica molto forti.

Continua la polemica di Raz Degan sul Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, l’ex modello aveva smentito categoricamente le ipotesi che lo volevano come concorrente della prossima edizione del reality di Canale 5, definito duramente “una casa piena di spazzatura“. In queste ore ha rincarato la dose, parlando invece del presunto cachet che avrebbe richiesto alla produzione del programma. Dopo l’ennesima polemica però anche Alfonso Signorini ha detto la sua sull’ex di Paola Barale.

Raz Degan sulla partecipazione al Grande Fratello Vip: “Nemmeno per un milione”

Pochi giorni fa, Raz Degan aveva cercato di mettere a tacere le voci di chi lo voleva fra i papabili concorrenti alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“È solo fake news” aveva spiegato l’ex modello, descrivendo il programma con parole molto crude. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare” aveva scritto sul suo profilo Instagram. Alla prima replica alle indiscrezioni sulla presunta partecipazione al reality ha però aggiunto in queste ore nuove dichiarazioni al vetriolo.

“Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO….

sempre più insidiosa” ha scritto ieri. Nelle sue parole è chiaro il riferimento al sito Davide Maggio, esperto di gossip che ha diffuso alcune indiscrezioni in merito al presunto cachet richiesto dall’attore per accettare la proposta del Gf Vip. Secondo questa fonde infatti, Degan avrebbe chiesto 500mila euro per appena 30 giorni di permanenza nella Casa.

“500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…“ ha commentato ironico Raz. “La dignità non è in vendita e

la spazzatura si dimostra un problema quotidiano…” ha continuato polemico. “Il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… ora basta, vado a pescare” ha concluso in riferimento allo scatto condiviso insieme al suo messaggio.

Nell’immagine, Raz Degan è infatti ritratto su una spiaggia che a dire la verità ricorda proprio i paesaggi esotici dell’Isola dei famosi, reality a cui anni fa ha accettato di partecipare, conquistando la vittoria.

Alfonso Signorini affonda Raz Degan: la sua versione dei fatti

Dopo aver accettato in silenzio le prime critiche mosse da Degan nei confronti del suo programma, Alfonso Signorini sembrerebbe aver raggiunto il limite della sua pazienza. In queste ore infatti, il giornalista, nonché conduttore del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni all’interno del suo magazine Chi, per rispondergli a tono.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset” ha tuonato senza freni Signorini. Il padrone di casa si è mostrato particolarmente offeso per le parole utilizzate dall’attore nei confronti della sua trasmissione.

La richiesta, ha fatto sapere Signorini, sarebbe stata “rispedita giustamente al mittente”.

“A quanto pare– ha concluso amaramente- tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la casa…”.