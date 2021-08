Raz Degan non sarà al Grande Fratello Vip, la smentita gela i fan: “Una casa piena di spazzatura”

Grande Fratello

Mentre l’estate prosegue lenta verso la sua conclusione, i fan dei programmi più amati della televisione italiana si domandano quali personaggi terrano loro compagnia nei prossimi mesi. Da tempo si sta già parlando della prossima edizione del Grande Fratello Vip e il “toto-nomi” è ciò che più incuriosisce i telespettatori. Recentemente si era parlato della possibilità che Raz Degan prendesse parte al reality, ma poche ore fa è arrivata da lui una smentita dai toni molto duri.

Raz Degan al Grande Fratello Vip: le indiscrezioni

Da qualche giorno a questa parte, nel “toto-nomi” sui possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip è apparso anche il nome di Raz Degan.

L’ex modello di origine israeliana non è nuovo al mondo dei reality. Nel 2010 aveva infatti partecipato a Ballando con le stelle, mentre nel 2017 ha preso parte a L’Isola dei famosi, conquistando la vittoria con l’89% dei voti del pubblico in suo favore.

L’ingresso nel reality di Alfonso Signorini non sarebbe stata che l’ennesima prova di fronte alle telecamere per Raz, che però non sembra sentirsi molto affine alla trasmissione. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, fa luce sulla sua opinione sul programma.

Raz Degan non parteciperà al Grande Fratello Vip: la dura smentita

Ieri, Raz Degan ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in perfetta forma, in riva al mare di quella che sembra essere una località esotica. L’ex modello posa sicuro mostrando i muscoli di braccia e petto, con un espressione sicura sul volto che punta verso l’orizzonte e un paio di occhiali da sole scuri e coprirgli gli occhi. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare” scrive lapidario nel commento all’immagine.

Raz non solo non sarebbe pronto a entrare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare nutre profondo astio nei confronti del programma. “É solo fake news… passiamo avanti” conclude infatti l’ex modello, spegnengo i sogni di chi già sperava di vederlo fra i protagonisti.

Grande Fratello Vip: cosa si sa sui concorrenti

Il nome di Raz Degan è solo uno degli ultimi associati in questi mesi al noto reality di Canale 5. Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbero esserci comunque già delle certezze. Pochi giorni fa, Davide Maggio ha rivelato che il cast sarà composto anche da tre partcipanti di nobili origini.

Si tratta delle discendenti dell’ultimo imperatore d’Etiopia Hailé Selassié: Jessica, Lucrezia e Clarissa. Oltre a loro, dovrebbe esserci anche l’ex di Uomini e Donne Soleil Sorge.

Ha fatto discutere non poco l’indiscrezione secondo la quale anche Tommaso Eletti di Temptation Island prenderà parte al Gf Vip. Da mesi si parla invece della partecipazione di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto rimasta vittima di una sparatoria nel 2019, perdendo l’uso delle gambe. Sembra essere certo l’approdo di Katia Ricciarelli nel reality.

Sono previste novità anche negli opinionisti. Scartati Pupo e Antonella Elia, Alfonso Signorini sarebbe infatti pronto ad accogliere a braccia aperte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.