Manuel Bortuzzo, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere tra i possibili concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non si conoscono ancora i nomi ufficiali dei concorrenti, ma il giovane atleta rimasto gravemente ferito in una sparatoria nel 2019, potrebbe essere una voce nuova all’interno del reality show in onda su Canale 5.

Manuel Bortuzzo, chi è il possibile concorrente della sesta edizione del GFVip

Manuel Bortuzzo, classe 1999, è una giovane promessa del nuoto. È proprio per la sua grande passione che, da Trieste, si trasferisce a Roma. Nella capitale, Manuel Bortuzzo rimane vittima di una sparatoria nel 2019, fuori da un pub romano.

Da quella notte la vita di Manuel Bortuzzo non è stata più la stessa. Sopravvissuto per miracolo, Manuel Bortuzzo ha dovuto fare i conti con una lesione midollare parziale. Nonostante la gravità della condizione, Manuel Bortuzzo non si è dato per vinto e, all’età di 22 anni, è tornato a nuotare. La speranza del giovane nuotatore è, però, quella di riuscire a camminare di nuovo.

Manuel Bortuzzo e il suo racconto a Ultima Gara

Il 3 giugno, su Canale 5, è andato in onda Ultima Gara, un docufilm con e tra i protagonisti c’era proprio Manuel Bortuzzo.

Si tratta della storia di 5 atleti che decidono di sfidare se stessi e i propri limiti per affrontare un’ultima impresa. Nel docufilm Ultima Gara vengono mostrate le storie Raoul Bova, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino e lo stesso Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo come concorrente del GFVip 6

Manuel Bortuzzo è uno dei nomi papabili per la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non c’è ancora nessuna ufficialità circa l’ingresso nella casa del GFVip di Manuel Bortuzzo. Certo è che questa sarebbe una buona occasione per sensibilizzare il pubblico su temi quali la disabilità.

Lo stesso Bortuzzo in un’intervista al Messaggero aveva dichiarato che una sua partecipazione al Grande Fratello sarebbe un’occasione per mostrare la disabilità nella sua quotidianità.