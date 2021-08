Lo abbiamo conosciuto come Tommaso di Temptation Island, il suo nome è Tommaso Eletti e potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa l’indiscrezione bomba sulla prossima edizione che, si può dire, è tutt’altro che esaltante.

Tommaso, che come esperienza vip vanta solo la recentissima e velocissima esperienza a Temptation Island, è ricordato per essere il baby fidanzato che di giovane aveva solo l’età biologica.

Tommaso Eletti sbarca al Grande Fratello Vip

Si tratta di una notizia che cerca ancora conferma, quella che vede Tommaso Eletti o Tommaso di Temptation Island al Grande Fratello Vip 6.

A rilanciare la scelta di Alfonso Signorini è stato Davide Maggio sul suo sito dandola come informazione certa: “È uscito single, ma l’intenzione- almeno a parole- è di riconquistare la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Come? Magari facendosi vedere in tv, 24 ore su 24, e scaturire in lei una sensazione di nostalgia o, chissà, di gelosia. Avrà pensato questo Tommaso Eletti quando ha risposto ‘sì’ alla chiama di Alfonso Signorini per gentile confessione di Maria De Filippi” si legge sul sito.

Tommaso di Temptation Island

Di Tommaso Eletti si era iniziato a parlare già prima dell’inizio di Temptation Island, nel video di presentazione si era definito una persona affetta da una “Gelosia patologica“ verso la fidanzata di 19 anni più grande: Valentina Nulli Augusti.

Tommaso e Valentina avevano immediatamente interrotto la loro esperienza nel viaggio dei sentimenti proposto da Temptation Island; fin dall’inizio lui aveva criticato gli atteggiamenti di lei e il suo modo di vestire “troppo scoperto” (Valentina aveva indossato dei semplici bikini), per poi gettarsi nelle braccia della single Giulia, baciandola. La loro storia è finita così, davanti al falò di confronto, dove Tommaso ha confessato che avrebbe sperato di aver sperato in una reazione diversa per Valentina: “Io mi sarei aspettato che fosse stata un po’ più scottata, ma molto più scottata, io pensavo che arrivava qua e mi dava una sberla in bocca e invece niente.

Prendevo spaccavo tutto sto villaggio e andavo dall’altra parte. Non so che c***o facevo, prendevo una barca, andavo a prenderla”.

Tommaso Eletti un modello di mascolinità tossica al Grande Fratello Vip

Ora Tommaso Eletti, che di anni ne ha 21 ma con la mentalità di un uomo di 200 anni fa, approderà al Grande Fratello Vip. Viene spontaneo chiedersi cosa possa aver spinto la produzione a fare una scelta del genere: ostinarsi a puntare sulla meteora del momento e sfruttare così la figura di Tommaso Eletti, invece di lasciare da parte quel modello tossico di mascolinità che ciclicamente continua a presentarsi in tv.

Che valore aggiunto può dare un personaggio come Tommaso Eletti alla televisione di oggi?

Di certo in passato Alfonso Signorini stesso si è trovato al centro di polemiche, accusato di essere stato maschilista in riferimento alla frase su Elisabetta Gregoraci, oppure durante l’episodio della battuta sessista fatta da Balotelli a Dayane Mello, per la quale Signorini si è poi scusato.

Occorre attendere l’annuncio del cast definitivo e un’eventuale spiegazione da parte del padrone di Casa sulla sua scelta; di certo l’esperienza insegna (si veda il caso Carlotta Dell’Isola) che non sempre i “personaggi” che si creano all’interno delle dinamiche di Temptation Island non riscontrano lo stesso successo al GF Vip.