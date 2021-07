Tommaso di Temptation Island, è bastata la prima puntata per far sì che ormai fosse conosciuto con questo nome. Come ogni anno, il programma dedicato alle coppie e al loro viaggio nei sentimenti, ha il suo personaggio e si tratta proprio di Tommaso Eletti. 21 anni, in coppia con Valentina Nulli Augusti (che di anni ne ha quasi 40), scopriamo un po’ di più su di lui.

Chi è Tommaso di Temptation Island

Tommaso di Temptation Island si chiama Tommaso Eletti e ha origini italo-americane. Di lui non si sa molto, anche perché come previsto dalle regole di partecipazione al programma, i suoi social sono al momento disattivati.

Le poche informazioni trapelate su di lui lo ritraggono come un ragazzo pieno di passione per gli sport su tavola, come ad esempio lo snowboard, il wakeboard, il surf… ma anche il cliffdive e lo snowboard.

È nato a Roma, è alto circa 1,80m, ha studiato alla St. Francis International School a Roma, ma ha perso un anno perché bocciato. Non ci sono molto informazioni sulla sua professione, ma sempre dai social sappiamo che studia ed è anche cameraman e videomaker.

La gelosia di Tommaso per Valentina Nulli Augusti

Tommaso di Temptation Island è fidanzato con Valentina Nulli Augusti, di quasi 40 e con alle spalle un matrimonio finito, i due stanno insieme da un anno e 7 mesi.

Nonostante i 19 anni di differenza d’età Tommaso non sembra essere intimorito, quello che però lo spaventa pare essere perderla ed è per questo che è super geloso di lei.

La sua gelosia è apparsa nei video di presentazione della coppia per Temptation Island; è stata Valentina ad iscriverli proprio per questo motivo, nonostante come lei stessa ha detto “Ogni cosa è perfetta” e loro “Sono un incastro perfetto in tutto” lui non la lascia respirare. In questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: sostanzialmente io non posso fare nulla” ha detto Valentina e lui, in risposta, non è sembrato intenzionato a fare un passo indietro: “Io mi sono scelto una moglie, mica una pischella.

(…) Non è che c’hai 20 anni e te diverti“.

Hater di professione? Parla Guendalina Tavassi

Qualche informazione su Tommaso di Temptation Island arriva anche da Guendalina Tavassi. L’influencer, durante la prima puntata del docu-reality, ha raccontato di aver la convinzione che Tommaso fosse un suo hater accanito. “Prima coppia di Temptation Island che vedo e penso ‘Oddio questo lo consoco’ poi mi sono ricordata.

C’era questo ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto ai post instargam mi insultava gratuitamente“.

Chissà se la partecipazione a Temptation Island aiuterà Tommaso a cambiare e magari evolversi da ragazzo insicuro ad adulto meno geloso.

Guarda il video: