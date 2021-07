Elettra Lamborghini si è scagliata contro Tommaso Eletti, partecipante all’ultima edizione di Temptation Island in coppia con la fidanzata Valentina Nulli Augusti. 21 anni lui e quasi 40 lei, Tommaso fin dal video di presentazione si è distinto per la sua forte gelosia nei confronti della fidanzata, confermandolo già nella prima puntata dello show.

La Twerking Queen ha passato la serata a commentare la puntata insieme ai fan sui social, e proprio su Tommaso, in coppia con Valentina, ha concentrato molte delle sue attenzioni. Non è stata la sola però ha lasciare commenti sul 21enne, a fargli eco c’è stata anche Guendalina Tavassi che pare aver riconosciuto in Tommaso un suo vecchio hater.

Elettra Lamborghini contro Tommaso di Temptation Island

Nel vedere le reazioni di folle gelosia di Tommaso nei confronti di Valentina nei suoi primi approcci con i single, Elettra Lamborghini non ha esitato a commentare: “Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno. comunque sto adorando tutto“.

In tanti hanno commentato in risposta alla cantante, scherzando sulla folle gelosia di Tommaso: “Ma quale manicomio, galera!” ha scritto un utente, “Da defibrillatore” ha scritto un altro.

Guendalina Tavassi ha riconosciuto Tommaso

Mentre Elettra Lamborghini ha criticato l’atteggiamento di Tommaso, un’altra persona invece lo ha riconosciuto come suo hater: Guendalina Tavassi. Anche lei sintonizzata su Temptation Island, alla vista di Tommaso ha raccontato ai fan che era uno dei suoi hater.

Sconvolta, Guendalina Tavassi nelle sue storie ha scritto: “Prima coppia di Temptation Island che vedo e penso ‘Oddio questo lo conosco. Poi mi sono ricordata. C’era questo ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram.

Mi insultava gratuitamente”.

La coppia composta da Tommaso e Valentina ha già conquistato il pubblico, in molti si chiedono se supereranno la prova oppure no, ma vista la reazione di Tommaso ai primi approcci di Valentina ai single, come lui stesso ha detto: “Non so se riuscirò a resistere per tutti i 21 giorni, non ce la faccio“.