Alfonso Signorini ha in mente un cast regale per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. O almeno così pare dai nuovi nomi che sarebbero già certo di far parte dei concorrenti che, ad autunno 2021, entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Dopo il tanto discusso nome di Tommaso Eletti, ecco che al GF Vip sarebbero confermate le tre principesse Hailé Selassié.

GF Vip: Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié tra i concorrenti

La notizia viene data come certa, ufficiale dal ben informato Davide Maggio. Sul sito, si legge infatti che alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ci saranno anche le principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.

La loro storia è legata all’ultimo imperatore d’Etopia, Hailé Selassié, andato in esilio dopo l’occupazione fascista del Paese africano nel 1936 e nuovamente detronizzato nel 1974, quando l’Etiopia da impero cristiano divenne uno stato socialista. Di fatto, quindi, le tre pronipoti scelte da Signorini sarebbero principesse solo di titolo, tramandato di generazione in generazione come quello dei Savoia benché la monarchia sia passata ormai da tempo.

Pronipoti dell’imperatore, le tre sorelle sono cresciute tra Roma e Londra e, viene riferito, condurrebbero una vita principesca.

Tra maggiordomi e autisti personali, la presenza di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié porterebbe sicuramente un tocco interessante al cast e dinamiche potenzialmente esplosive nella Casa. Le tre, inoltre, hanno anche un altro celebre fratello: Christian Hailé Selassié, che avrebbe avuto una relazione con Giovanni Ciacci.

GF Vip 2021, i nomi dei concorrenti emersi finora

Una delle tre principesse Hailé Selassié ha già frequentato la televisione italiana: Jessica è stata infatti concorrente di Riccanza, programma che ha lanciato anche Tommaso Zorzi, ovvero l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip.

Davide Maggio dà la loro partecipazione come ufficiale, così come quella di Soleil Sorge, personaggio televisivo noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove venne scelta dall’altro ex gieffino Luca Onestini.

Non solo. Nei giorni scorsi è emersa la possibilità che Tommaso Eletti, recentemente visto a Temptation Island, potesse far parte dei concorrenti del GF Vip. Una scelta che fa molto discutere, dal momento che la gelosia e la mascolinità tossica di Eletti gli sono costate pesantissime critiche già nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Certo, vederlo nella Casa assieme a tre principesse etiopi, sarebbe sicuramente un colpo di maestro da parte di Alfonso Signorini.