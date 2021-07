Dopo la grande edizione dei record dello scorso anno, il GF Vip non ha nessuna intenzione di abbandonare gli schermi di Canale 5 e dopo l’ufficialità dei palinsesti di Mediaset per la stagione 2021/2022 è stato confermato per un’altra edizione. Tornerà dunque Alfonso Signorini che cercherà di replicare i numeri dell’ultima edizione e proverà a farlo anche rivoluzionando la squadra di opinionisti al suo fianco. Solo voci invece per quanto riguarda i concorrenti, o meglio inquilini, pronti a entrare in Casa.

I nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip e quanto durerà il reality

Canale 5 per la prossima stagione televisiva ha deciso con forza di puntare nuovamente sul reality più famoso e longevo di casa Mediaset, scegliendo di proporre in palinsesto una nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Torneranno dunque le telecamere meno discrete della televisione italiana per una edizione che dovrà vedersela con quella dei record conclusasi lo scorso primo marzo. Alfonso Signorini avrà dunque un compito arduo nell’imbastire il nuovo cast della trasmissione ma troverà sponda fertile in due punti che potrebbero essere dei nuovi forza: la confermata lunghezza del reality show ed un cast rinnovato in quanto ad opinionisti.

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset si è fatto chiarezza sulla lunghezza dello show, è infatti intervenuto in merito l’Amministratore Delegato del gruppo Pier Silvio Berlusconi che ha dichiarato che il programma per ora sarebbe composto dalla trasmissione di 13 puntate al lunedì ed otto raddoppi settimanali di venerdì ma non si esclude che il reality show possa andare oltre alle date previste, come successo per la scorsa edizione.

Il secondo punto di forza di questa edizione potrebbe invece essere il rinnovato cast degli opinionisti che in maniera ufficiale ha visto il saluto di Pupo ed Antonella Elia per fare spazio ad un gradito ritorno nel reality e ad una nuova entrata che potrebbe essere un punto di forza.

Il programma ha infatti deciso di puntare su Adriana Volpe, che ritorna nel programma dopo l’esperienza da concorrente, e su Sonia Bruganelli, molto nota in televisione e anche sui social.

Gf vip 6: i possibili concorrenti

Moltissimi i nomi che girano in questi ultimi giorni e molti ancora ne sentiremo fino a quando il cast non verrà annunciato in modo ufficiale. Nomi “freschissimi” sono quelli di Carmen Russo e Davide Silvestri, rivela Davide Maggio, ma nessuna conferma.

Tvblog invece punta su Ainnet Stephens e Alex Belli. Giovanni Ciacci ha invece negato la sua partecipazione a Novella2000, mettendo fine a tutte le illazioni. Dati quasi per certi da Dagospia ci sono invece: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.