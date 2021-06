Si rincorrono i rumors sulla prossima edizione del GF Vip che sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Non si conoscono ancora i personaggi famosi scelti per formare il cast di partecipanti, ma iniziano ad arrivare voci su chi potrebbe affiancare il conduttore in qualità di opinionista. Il cerchio si stringe attorno alla conduttrice Adriana Volpe, che farebbe il suo debutto nel nuovo ruolo.

GF Vip: le indiscrezione sulla prossima edizione

L’ultima edizione del Gf Vip durata ben sei mesi ha vissuto di vicende alterne per quanto riguarda gli ascolti e l’affetto del pubblico. Tutti questi dati hanno fatto pensare a cosa servirebbe per risollevare il format che arriverà alla sua sesta stagione Vip nel prossimo autunno.

Su questa falsa riga sembra che il conduttore ed anima del reality Alfonso Signorini stia pensando di apportare qualche modifica alla sua squadra, concentrandosi sugli opinionisti che lo accompagneranno in studio nella prossima edizione. Il conduttore sembra infatti che abbia trovato a chi affidare le due poltrone che furono di Pupo ed Antonella Elia, segnando una rottura con la scorsa lunghissima edizione. Pupo, infatti, ha già annunciato pubblicamente il suo addio alla poltrona, pronto per riprendere le fila della sua carriera di cantante.

Adriana Volpe nuova opinionista del GF Vip?

Stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog il cambiamento più interessante potrebbe coinvolgere Adriana Volpe, in odore di prendersi la poltrona da opinionista appartenuta ad Antonella Elia durante il GF Vip5. Da quello che viene riportato quindi sembra che si stia per materializzare un ritorno nel reality che l’aveva rilanciata dopo le alterne vicende in casa Rai, quando in seguito a delle divergenze con Giancarlo Magalli venne messa da parte dalla televisione pubblica.

Quella del GF Vip potrebbe dunque rappresentare nuovamente un rilancio per la conduttrice che il pubblico ha potuto vedere alla guida di un programma mattutino su Tv8 che ha vissuto di alti e bassi. Gli ascolti infatti non hanno premiato il suo show ed ora la showgirl e conduttrice sembra pronta ad accettare la nuova avventura per segnare una nuova svolta alla sua carriera.