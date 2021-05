Il cantautore e presentatore televisivo Pupo sarà uno dei componenti della squadra dei Pacchisti che sfiderà quella delle Principesse questa sera da Carlo Conti che è pronto a presentare l’appuntamento finale di Top Dieci, lo show che andrà in onda sabato 29 maggio 2021. La vita privata e la lunga carriera del cantante toscano che ha sempre incuriosito gli amanti del gossip.

La lunga carriera di Pupo: tra il canto e la conduzione

Enzo Ghinazzi, conosciuto maggiormente con lo pseudonimo di Pupo, vanta una lunga e versatile carriera divisa tra la passione per la musica e quella per la televisione.

Noto cantautore e cantante toscano, è nato a Ponticino l’11 settembre del 1955, e si è spesso dilettato alla conduzione di svariati programmi televisivi o ne ha fatto parte in qualità di opinionista.

Inizia la carriera nei primi anni settanta quando dopo essere entrato nella casa discografica dell’amico Freddy Naggiar prende lo pseudonimo con il quale è conosciuto oggigiorno. I primi anni di carriera filano via con la pubblicazione del primo album ed il primo grande successo intitolato Forse.

Il successo presso il grande pubblico però arriverà nel 1979 quando, grazie al testo scritto dall’eccentrico Cristiano Malgioglio, trova la consacrazione con Gelato al cioccolato.

Il brano, insieme a Su di noi del 1980, rappresenta il più grande successo del cantante toscano che si affermerà anche come paroliere per l’indimenticabile brano scritto per i Ricchi e Poveri dal titolo Sarà perché ti amo.

Nella sua versatile carriera si fa notare anche come scrittore quando nel 1989 racconta in un libro il suo particolare rapporto con il gioco d’azzardo, che è stato un compagno di vita in uno dei periodi più bui della sua vita.

Ad inizi anni ’90 inizia a partecipare assiduamente a trasmissioni televisive di spicco, facendosi notare per il suo humor tipicamente toscano.

Prima solo ospite e poi padrone di casa come in occasione di Affari tuoi nel 2005-2006, quando ne presenta una stagione prima di approdare a Reazione a catena. Numerose sono le trasmissioni alle quali partecipa in qualità di opinionista, ultima ma non meno importante il GF Vip.

Pupo e il Gf vip

Dopo un anno vissuto al fianco di Antonella Elia e alla corte di Alfonso Signorini, sembra che Pupo non sarà più opinionista del prossimo Gf vip. Dal suo profilo Instagram scrive: “A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora.

Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente ed arricchente, ma questa volta per me è più complicato“. Poi entra nello specifico: “C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto i 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare“.

La vita privata di Pupo: le compagne ed i figli

La vita privata di Pupo ha sempre destato l’attenzione dell’opinione pubblica per la sua risaputa storia poliamorosa.

Il cantante infatti è sposato con Anna Ghinazzi dal 1974 ed i due hanno due figlie di nome Ilaria e Clara. Pupo ha anche una terzo figlio nata da un’altra relazione, Valentina. Dal 1989 la coppia si è allargata ed ha fatto spazio anche a Patricia Abati, storica manager del cantautore toscano.

A gennaio, Pupo in un’intervista a Verissimo aveva raccontato di un forte sentimento provato per un ragazzo di nome Riccardo. “Io sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto paletti. Mi è capitato di avere un innamoramento che non ha avuto riscontro sul piano sessuale, ma un attaccamento, una declinazione forte dell’amore per Riccardo, al quale scrissi anche una canzone“.

E poi: “Era un ragazzo che aveva problemi con le sostanza stupefacenti e in quel momento mi innamorai anche della sua situazione di difficoltà, volevo aiutarlo“.

Poi concludeva: “Lì capii che l’amore non ha nessun tipo di colore, è declinabile in tanti modi. Non può essere diverso l’amore per un uomo, una donna, un’opera d’arte, una città: l’amore è amore“.

Approfondisci

Pupo e Mara Venier a Domenica In, siparietto sulla comune amica Barbara D’Urso: “Tu la vuoi salutare?”