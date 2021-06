Adriana Volpe: studi, esordio e carriera della conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, dopo essere stata per diversi anni volto della Rai e dopo la recente esperienza alla conduzione di Ogni Mattina su Tv8, la conduttrice, ex modella ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, potrebbe approdare con tutta probabilità sulle reti Mediaset. Tutto sulla carriera della Volpe, che proprio in questi giorni ha festeggiato il compleanno: dall’esordio alla “celebre” litigata con Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe: gli studi e l’esperienza come modella

Adriana volpe è nata a Trento il 31 maggio del 1973 e la sua carriera di successo è iniziata una volta terminati gli studi presso il Liceo Scientifico.

Dopo il diploma ha deciso infatti di trasferirsi a Milano per poter dare inizio alla carriera da modella, iniziando una collaborazione con l’agenzia Why not che le permise di sfilare nelle principali città del mondo come Parigi, Zurigo e Tokyo. In pochi sono a conoscenza dell’iscrizione di Adriana Volpe all’ordine dei giornalisti pubblicisti e della laurea in Lettere conseguita nel 2012 presso l’università di Milano con una votazione finale di 110 e lode.

Adriana Volpe: la carriera nel mondo dello spettacolo e il debutto in Rai

A partire dal 1992 si è trasferita a Roma debuttando in Rai e partecipando prima a 3 edizioni del programma Rai1 Scommettiamo che_?

e successivamente al programma quotidiano legato alla lotteria Italia Prove e Provini a Scommettiamo che_?, sempre affiancando il compianto Fabrizio Frizzi. Dal debutto, Adriana Volpe è stata volto della Rai per molto tempo (quasi 30 anni), conducendo svariati programmi come In forma Rimini Fitness, Mattina in Famiglia, La notte delle Sirene, Notte Mediterranea e Profumo d’estate ma il suo nome rimarrà legato soprattutto a Mezzogiorno in Famiglia e I Fatti Vostri, entrambi condotti per ben 8 anni.

La passione per la recitazione di Adriana Volpe

Una carriera nel mondo dello spettacolo caratterizzata non solo dalla conduzione ma anche dalla recitazione.

Adriana Volpe ha infatti vestito i panni di attrice più volte a partire dal 1995, recitando nel ruolo di Marcella nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze e nel ruolo di Barbara in Croce e Delizia di Luciano De Crescenzo. Nel 2000 recita nel film Arresti Domiciliari di Stefano Calvagna mentre l’anno seguente nella seconda stagione della serie televisiva Non lasciamoci più. Nel 2016 ritorna nelle sale cinematografiche recitando in My Fatner Jack e nel film dal cast internazionale Teen Star Academy.

I reality e il passaggio a Tv8 con Ogni Mattina

Recenti inoltre le partecipazioni da concorrente nei reality Pechino Express (2018) e Grande Fratello VIP capaci di dare alla showgirl una ancor maggiore notorietà testimoniata dai più di 430mila follower su Instagram. Attualmente Adriana Volpe conduce Ogni Mattina, show di Tv8 che però ha fatto fatica a riscuotere il successo sperato nonostante la professionalità messa a disposizione dalla conduttrice che dunque (stando a quanto riportato da TvBlog) potrebbe lasciare a fine stagione il programma, approdando nelle reti Mediaset verso l’autunno del 2021.

Adriana Volpe e il conto in sospeso con Giancarlo Magalli

L’esperienza del 2020 all’Interno della casa del Grande Fratello Vip è stata molto importante per la carriera di Adriana Volpe. Il ritorno sul piccolo schermo in veste di inquilina del reality le aveva permesso di ottenere infatti nuova visibilità che l’ha portata successivamente a prendere le redini del programma di Tv8 Ogni Mattina dopo un periodo di allontanamento dalla Rai con conseguente inattività. Una separazione dovuta principalmente al litigio con il conduttore Giancarlo Magalli portato davanti agli schermi durante le riprese de I Fatti Nostri e che sembra proseguirà in tribunale a seguito della denuncia per diffamazione fatta dalla showgirl a ben 4 anni di distanza dall’accaduto.

Adriana Volpe e la vita privata

Adriana Volpe attualmente vive a Roma, città a cui è rimasta molto legata sin dal trasferimento avvenuto nel 1992. Di recente ha fatto parlare il divorzio avvenuto dall’imprenditore immobiliare Roberto Parli sposato il 6 luglio del 2008. Una relazione culminata con la nascita della figlia Gisele avvenuta l’11 Agosto del 2011.