La stagione televisiva Mediaset sta giungendo al termine in queste settimane, con la conclusione dei programmi che hanno tenuto compagnia agli spettatori per tutto il periodo invernale e primaverile. Canale 5 però guarda già ai prossimi impegni e proprio in questi giorni è stato comunicato che Sonia Bruganelli sarà una degli opinionisti del prossimo Gf Vip. Ieri sera, suo marito Paolo Bonolis ha commentato per la prima volta la notizia, parlandone con Tommaso Zorzi a Il Punto Z.

Sonia Bruganelli al Gf Vip: cosa ne pensa il marito Paolo Bonolis

Ieri sera, Paolo Bonolis è stato ospite di Tommaso Zorzi nel suo format Il Punto Z su Mediaset Play.

Il conduttore è solito ricoprire il ruolo di “padrone di casa”, ma in questa recentissima occasione ha dovuto cedere il posto al vincitore del Gf Vip. Tommaso ha accolto con grande entusiasmo il suo ospite speciale, con il quale si era già incontrato in occasione di una puntata di Avanti un altro. Pure di sera!. Come già avvenuto in passato, i due sono apparsi molto complici e hanno ironizzato su buona parte dei temi trattati insieme. Fra le domande che Zorzi ha voluto porre al suo ospite ce n’è stata anche una relativa a sua moglie, Sonia Bruganelli.

Dopo aver ricordato che pochi giorni fa il figlio della coppia ha compiuto 17 anni, l’influencer ha infatti chiesto a Bonolis la sua opinione su un futuro impegno televisivo della donna.

“Un altro avvenimento di questa settimana in famiglia Bonolis è la notizia che tua moglie Sonia sarà opinionista insieme ad Adriana Volpe del nuovo Grande Fratello Vip” ha esordito Tommaso, introducendo a Paolo e al pubblico il nuovo argomento. “Ha la tua consacrazione?” ha infine domandato lasciando la parola all’ospite. “La mia consacrazione?” ha domandato stupito Bonolis. “Non so, come dire…il tuo benestare!” ha spiegato Zorzi.

“Che devo dire? In nome di San Carlo e San Giorgio…” ha risposto ironico l’ospite, mimando con la mano il gesto della benedizione. “Se lo fa vuol dire che le piace farlo, son contento che lo faccia” ha commentato poi facendosi più serio.

Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli al Gf Vip: “Lei lo fa e va là e io no!”

Tommaso Zorzi ha poi ribadito la sua domanda iniziale, chiedendo al suo ospite se sua moglie Sonia Bruganelli si sia confrontata con lui prima di accettare il nuovo impegno televisivo. “Come funziona? Deve chiederti il permesso? Può farlo? Qual è l’iter?” ha domandato il giovane conduttore.

“Ma che le do il permesso io?– ha dichiarato Bonolis- non è un problema, lei lo fa e va là e io no!”. “Ma questo ti porterà a guardare il Grande Fratello? O non basta neanche avere tua moglie come opinionista?” ha chiesto sorridendo Zorzi. “Ma sai…poi ci sono dei doveri famigliari che un deve…la guarderò qualcosa, purché non mi giochi qualche partita quel giorno qualche squadra” ha risposto Paolo.

“Va beh…Se non c’è niente di meglio in tv praticamente” ha commentato Tommaso, deducendo che questa fosse la reale intenzione del suo ospite. “No!– ha reagito immediatamente il suo ospite- il calcio, non voglio no assolutamente”.

“Son tutte trasmissioni che piacciono a tante persone, ad altre non piacciono affatto, ad altre piacciono meno, ma questo vale per tutte le trasmissioni non è che ogni cosa che uno fa deve essere benedetta dal consenso collettivo” ha poi chiarito. “Anche io faccio dei buoni ascolti, ma sono molti di più quelli che non le guardano che quelli che le guardano le cose che faccio. Che voi? Mica è una colpa” ha concluso facendo poi sorridere Tommaso.

