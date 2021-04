Si infittisce il mistero sul rapporto fra Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi. Ai dubbi sulla mancata apparizione del vincitore del Gf Vip si erano già aggiunti non pochi sospetti su possibili antipatie reciproche e proprio in queste ore, l’influencer ha aggiunto nuovo “pepe” al discorso, dichiarando di voler disperatamente conoscere la conduttrice.

Zorzi – d’Urso: una storia avvolta dal mistero

Sin dall’uscita di Tommaso Zorzi dal Gf Vip, in molti si sono domandati il motivo della sua mancata partecipazione ai programmi della d’Urso. Inizialmente si è creduto che il ragazzo potesse essere già stato “adocchiato” dalla De Filippi e che per rispettare un’ipotetica clausola imposta da Maria ai programmi di “Carmelita” non gli fosse concesso di comparire nelle sue trasmissioni.

Qualche tempo fa era stato lo stesso Tommaso a motivare questo mancato incontro, lasciando intendere di aver avuto sempre troppi impegni e di voler dedicare tutte le sue energie all’impegno professionale nei programmi legati all’Isola dei Famosi. Il ragazzo aveva inoltre ammesso pubblicamente di nutrire grande stima nei confronti della d’Urso e di non aver nulla contro di lei.

Ora Tommaso è tornato nuovamente sull’argomento, ironizzando sul suo sogno di incontrare Barbara d’Urso ad Avanti un altro.

Pure di sera!. Proprio il conduttore del programma, Paolo Bonolis ha voluto offrirgli un personale consiglio per avverare il suo desiderio.

Il sogno di Tommaso Zorzi

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Avanti un altro. Pure di sera! Tommaso Zorzi è apparso da dietro le quinte, interrompendo il corso del gioco per parlare con Bonolis. “Ho trovato le parole per dirtelo”, ha esordito il giovane cercando di trattenere le risate. “Senti – ha continuato chiedendo al conduttori di avvicinarsi a lui, per confidargli il suo segreto – è una cosa un po’ delicata quella che sto per chiederti”.

“Tu sicuramente sei nell’Olimpo dei conduttori – ha continuato tessendo le lodi di Bonolis – però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, c’è qualcuno che è più bravo di te, più brava anzi di te e il mio sogno sarebbe conoscerla”.

Ironicamente infastidito dalla rivelazione di Tommaso, il presentatore gli ha domandato il nome della collega a cui si stava riferendo. “Lei – ha risposto Zorzi per poi svelare l’identità della donna – Barbara d’Urso! Il mio sogno è andare da Barbara d’Urso e tu sei sempre molto carino con i tuoi ospiti, con tutti gli ospiti sei sempre molto carino”.

Il consiglio di Paolo Bonolis

Continuando il siparietto messo in scena da Zorzi, Bonolis ha iniziato a camminare nello studio con fare comico, facendo riflettere il ragazzo sulla difficoltà di incontrare Barbara d’Urso. “ È una strada complessa, complicata, sono vie impervie quelle”, ha continuato sollecitato dall’influencer a trovare una soluzione. Il padrone di casa ha quindi pensato alle tipologie di ospiti solitamente invitati dalla d’Urso e con ironica malignità ha iniziato a porre domande a Tommaso: “Tu sei politico?”, “Andavi bene a scuola?”, “Hai ammazzato qualcuno?”, “Qualcuno ha ammazzato te?

Quello sarebbe uno scoop!”. Dopo aver sottoposto l’ex gieffino a questo breve interrogatorio, Bonolis ha affermato entusiasta di aver trovato un’idea perfetta per farlo partecipare ai programmi della d’Urso.

La soluzione di Bonolis: “È matematico che ti chiama“

“Ce l’ho!”, ha dichiarato convinto il conduttore, fermando la sua “camminata di riflessione” e voltandosi verso Tommaso Zorzi. “Ti fidanzi…sei gay no? Devi imbastire una strada diversa dalla tua con un intento subdolo…tu sei subdolo no?”, ha iniziato, ricevendo in Zorzi un “Mah sì dai!” in risposta.

“Tu sei gay ma ti devi mettere con una donna, ma non una qualunque!”, ha continuato Bonolis. Sempre con il sorriso sulle labbra, Tommaso si è mostrato poco soddisfatto di questa proposta, ma Bonolis ha continuato a spiegare il suo piano strategico: “Tu mi devi dare retta! Hai presente il cinema degli anni ‘40/’50? Tu devi – ha spiegato gesticolando – la Lollobrigida!”.

“Circuire la vecchia?”, ha risposto Tommaso cercando di interpretare proprio i gesti di Bonolis, che senza perdersi d’animo ha voluto ribadire la sua soluzione. “Tu vai dalla Lollobrigida, citofoni, prima avvisi i fotografi, sali, circuisci la vecchia, non ti fregare roba pure te perché le hanno fregato già tutto ti prego, una volta che hai circuito la Lollobrigida scendi, le dai un bacio, a quel punto i fotografi ti fotografano e alla prima foto è matematico che ti chiama la d’Urso!”.

“Te con la Lollobrigida questa è una bella storia!”, ha concluso soddisfatto del suo piano. “Dove sta?”, gli ha domandato ancora Tommaso, chiedendo come trovare la donna. “Sull’Appia!”, gli ha risposto il conduttore, “Nuova?” ha continuato Tommaso, “La Lollobrigida? Ma sarà Appia Antica no? Dai! Forza vai!”, ha concluso Bonolis congedando il suo ospite.