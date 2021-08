Cronaca Italia

Grave incidente per un bambino di 4 anni durante una vacanza nella Valle dei Templi: la ricostruzione dell'accaduto

Dramma durante una vacanza per una famiglia nel cuore della Valle dei Templi (Agrigento): un bimbo di 4 anni è stato travolto da un’automobile nei pressi di Casa Sanfilippo, e dopo l’incidente sarebbe stato colto da una severa crisi respiratoria. Sul posto polizia, carabinieri e l’elisoccorso del 118. Secondo una prima ricostruzione, il minore si sarebbe allontanato dall’area in cui sostava con i genitori, sfuggito per pochi minuti alla loro attenzione. Poi la tragedia.

Bimbo di 4 anni travolto da un’auto nella Valle dei Templi

Il piccolo, coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nella Valle dei Templi, sarebbe di nazionalità tedesca e, secondo quanto riportato dall’Ansa, si trovava in vacanza con i genitori.

L’incidente si sarebbe verificato nei pressi di Casa Sanfilippo: stando a quanto finora ricostruito, il bambino si sarebbe allontanato dal camper della famiglia, in. via Passeggiata archeologica, e sarebbe stato investito mentre attraversava la strada.

Alla guida del mezzo che ha travolto il minore, un’autovettura, una ragazza. Quest’ultima avrebbe prestato i primi soccorsi e avrebbe allertato il 118 e il 112. Alle forze intervenute sul posto, i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, la giovane avrebbe dichiarato di non essersi accorta del piccolo: “Non l’ho visto“, avrebbe ripetuto ai soccorritori in preda a una forte agitazione dopo l’impatto.

Bimbo di 4 anni travolto da un’auto nella Valle dei Templi: le sue condizioni dopo l’incidente

Poco dopo l’incidente, sono emerse alcune informazioni relative al bimbo: secondo quanto riferito da fonti locali, sarebbe in gravi condizioni e sarebbe stato colto da un’improvvisa crisi respiratoria. Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, mentre polizia e carabinieri si stanno occupando della viabilità che è andata in tilt dopo l’incidente.

Al momento sarebbero ancora in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica. Non è chiaro se ci siano testimoni.