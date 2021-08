Paura per l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei preoccupa i fan: “Non è stato molto bene”

Programmi TV

Brutte notizie per i fan più affezionati di Uomini e Donne. In queste ore l’ex tronista Davide Donadei ha destato non poca preoccupazione annunciando il suo momentaneo ritiro dai social, per via di motivi non ancora resi noti. La sua fidanzata Chiara Rabbi chiede comprensione per lui. In molti temono si possa trattare di problematiche di salute.

Davide Donadei si allontana dai social: l’annuncio

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Davide Donadei è apparso un annuncio che ha lasciato stupiti i suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti affidato ai social un’importante comunicazione personale, che è stata in realtà riferita non da lui in prima persona, ma dalla sua fidanzata.

“Ciao ragazzi sono Chiara” ha comunicato Chiara Rabbi, conosciuta proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. “Volevo semplicemente comunicarvi che Da per un pochino staccherà dai social“ ha aggiunto facendosi portavoce di Donadei.

A Davide Donadei serve riposo: le parole della sua fidanzata

Continuando a scrivere per il suo Davide, Chiara Rabbi ha parlato con sincerità ai loro fan, rivelando il motivo dell’allontanamento dai social. “La verità è che un pochino siamo tanto stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento stop“ ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Un pochino ha bisogno di riprendersi fisicamente“ ha aggiunto.

Davide Donadei è stato male: la comunicazione ufficiale

All’interno del messaggio scritto per motivare l’assenza del suo fidanzato da Instagram, Chiara Rabbi ha poi incluso una notizia che ha destato particolare preoccupazione nel pubblico di Uomini e Donne. “Ultimamente non è stato molto bene, ha bisogno di riprendersi in serenità“ ha dichiarato la fidanzata di Davide Donadei parlando proprio di lui.

“Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza” ha spiegato Chiara, motivando la scelta di aprirsi sulla delicata questione,

“Sarà poi lui a raccontarvi tutto appena riuscirà” ha infine concluso, rimandando al fidanzato eventuali chiarimenti futuri.

Davide Donadei annuncia il suo allontanamento momentaneo dai social e preoccupa i fan

Periodo difficile per Davide Donadei: apprensione nei fan

Le parole vaghe scelte da Chiara Rabbi per parlare a nome del suo fidanzato hanno portato molti fan a pensare che in realtà il suo allontanamento dai social sia dovuto a motivazioni gravi.

Lo scorso aprile, Davide Donadei aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute, che l’aveva portato a sottoporsi a un intervento agli occhi. Già allora, Chiara si era occupata di seguire il suo fidanzato nel momento difficile ed è forse proprio vedendola occuparsi nuovamente per lui della gestione del suo profilo che i fan hanno pensato a nuovi problemi di salute.

In seguito alle chiusure forzate rese necessaria dall’emergenza da Covid-19, la coppia uscita da Uomini e Donne si era trasferita in Puglia, dove Davide è proprietario di un ristorante.

Non è noto se l’ex tronista sarà costretto a rinunciare per un periodo anche a questo impegno. Ieri sera, fra le storie Instagram della Rabbi è apparso un breve video. Nelle immagini, lei e il fidanzato sono seduti nella terrazza di un ristorante a fare cena. Apparentemente Donadei non sembrerebbe manifestare particolari problemi di salute.