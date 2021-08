Star in the Star: Claudio Amendola sarebbe pronto a entrar a far parte della giuria del nuovo show di Canale 5

Programmi TV

Chi sarà in Star in the Star al fianco di Ilary Blasi? Ecco le voci che vedono coinvolto Claudio Amendola per il ruolo di giurato insieme al resto della squadra formata da Marcella Bella e Andrea Pucci

Con l’arrivo dei palinsesti Mediaset, avvenuto ormai più di un mese fa, è stato reso noto in maniera ufficiale l’arrivo di uno dei format più attesi della prossima stagione autunnale della televisione commerciale. Star in the Star si sta preparando per il suo debutto e sta portando a termine i suoi preparativi con la scelta dei giurati che affiancheranno Ilary Blasi in questa nuova avventura. Ecco chi potremo vedere in autunno su Canale 5 al fianco della storica conduttrice di reality show.

Star in the Star: la nuova avventura di Ilary Blasi

La presentatrice Ilary Blasi, volto noto dei reality show di casa Berlusconi, che si appresta a condurre uno degli show più interessanti della prossima stagione autunnale.

Il nome del format è come ben noto quello di Star in the Star, versione italiana di un programma di successo di stampo tedesco che si colloca a metà tra Tale e quale Show ed Il cantante mascherato.

Da quando Mediaset ha ufficializzato l’acquisto del format e la sua trasmissione su Canale 5 nel prossimo autunno, hanno iniziato ad inseguirsi le voci in merito a chi affiancherà la bella conduttrice in qualità di giudice in questa nuova avventura. Il format prevede infatti la presenza di 3 giurati in studio con il compito di commentare le performance dei cantanti e di stabilirne la classifica di puntata.

Star in the Star: le voci su giudici. Si aggiunge anche Claudio Amendola?

Dopo le voci che vedevano protagonisti la cantante Marcella Bella ed il comico Andrea Pucci, entrambi confermati in maniera ufficiale nel progetto, prende quota un terzo nome per il ruolo di giudice ad oggi mancante. Stando infatti alle indiscrezioni raccolte da TvBlog e rimbalzate su altri siti il profilo individuato per completare la squadra sia quello dell’attore e regista romano Claudio Amendola, volto noto di cinema e tv nostrani.

Sembra infatti che il nome dell’attore stia per essere confermato in maniera ufficiale dagli organizzatori del programma che non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura e mostrare ai telespettatori italiani questo interessante format che ha spopolato in Germania. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire in maniera ufficiale chi affiancherà Ilary Blasi nel programma.