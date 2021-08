Barbara d’Urso sommersa dalle critiche degli hater. Il commento maligno al suo ultimo post: “Sei finita!”

Gossip

Barbara d’Urso è uno dei personaggi più amati della televisione italiana e quotidianamente, sul suo profilo Instagram riceve messaggi colmi di affetto e ammirazione da parte dei suoi fan. Sfortunatamente però tra chi le scrive sui social c’è anche chi non l’apprezza particolarmente e non ponendo freni alla lingua le rivolge commenti tutt’altro che cortesi. Sotto l’ultima fotografia pubblicata dalla conduttrice sono apparse frasi decisamente poco eleganti, fra le quali spunta anche un maleaugurante: “Sei finita!“.

Barbara d’Urso: lo scatto estivo sulla sabbia

Ieri pomeriggio, Barbara d’Urso ha sorpreso i follower del suo profilo Instagram con un nuovo post.

Nelle immagini pubblicate, la conduttrice appare felice mentre cammina sulla spiaggia al tramonto. Sul suo volto struccato e riposato appare un sorriso spontaneo e il suo vestito azzurro e bianco si lascia muovere dalla brezza marina. “Sabbia tra le dita…“ commenta Barbara, aggiungendo poi l’hashtag perfetto per il periodo: “#estate”.

Come spesso accade fra i commenti dal post si sono scatenati tanto i fan quanto gli hater della conduttrice. I secondi però sembrano davvero non aver voluto porre freni alla cattiveria nei confronti della d’Urso.

Fra insulti e reazioni da parte di chi ha cercato di difenderla, i commenti al post si sono trasformati in una vera lotta a suon di botta e risposta.

Barbara d’Urso fra le grinfie degli hater: “Sei finita!”

A pochi istanti dalla sua pubblicazione, il post di Barbara d’Urso è stato sommerso dai commenti dei suoi follower, che si sono divisi in “amatori” e “odiatori”. Sono stati molti i fan che hanno approfittato del suo nuovo post per scriverle un messaggio d’affetto, ammettendo di sentire la sua mancanza. “Barbara non vedo l’ora che torni mi fai tanta compagnia sei bellissima” scrive un utente aggiungendo un cuoricino.

“Ma quindi ci sarai o no a settembre?” domanda preoccupato un altro fan. “VIVA LA GRANDE BARBARA D’URSO E LA SUA GRANDISSIMA TELEVISIONE!!!” è il commento “gridato” a caratteri cubitali di un altro follower.

Purtroppo per Barbara però, oltre ai commenti di elogio sono arrivate anche molte frasi maligne. Un hater per esempio ha scelto di continuare la frase scritta dalla conduttrice (“Sabbia tra le dita…”) con l’insulto gratuito: “E niente nel cervello“ Un altro utente ha invece critcato la d’Urso parlando della sua età: “Ecco finalmente la vera età di Barbara!!!

64, né di più né di meno”. “Foto sfocate– scrive l’ennesimo hater alludendo poi ai ritocchi alle immagini prima della loro pubblicazione- barbatrucco in atto”. “Rimani lì per tutto l’anno“ è infine lo scortese invito di un altro utente.

I commenti degli hater sotto l’ultima immagine pubblicata da Barbara d’Urso

Fonte: Instagram

Fra i commenti più cattivi però c’è sicuramente quello di chi ha scelto di esaurire il suo pensiero nei confronti della presentatrice in una semplice, ma altrettanto dura frase. “Sei finita!“, scrive infatti un hater, sfogando sui social il suo astio nei confronti della d’Urso.

Il duro commento dell’hater al post di Barbara d’Urso

Fonte: Instagram

Per il momento, Barbara d’Urso non ha risposto a nessuna delle frasi scritte sul suo ultimo post. Da quanto si evince dalle sue storie Instagram, la conduttrice si sta godendo ogni istante delle sue vacanze, ma chissà che prima o poi non trovi il tempo di dire la sua poco eleganti hater.