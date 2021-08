Barbara d’Urso sorprende i fan con un “topless da urlo”: lo scatto mozzafiato della conduttrice

Gossip

Barbara d'Urso si gode l'estate fra amici, amore e sole. La conduttrice è stata paparazzata mentre durante una sessione di "tintarella" in topless, ma non solo. Secondo alcune fonti infatti, Barbara farebbe ormai coppia fissa con un uomo.

Barbara d’Urso sta trascorrendo le pausa estiva da Canale 5 fra vacanze al mare e giorni trascorsi in totale relax. Al su fianco ci sono gli amici che lei riprende nelle sue storie Instagram e non solo. I paparazzi l’hanno recentemente pizzicata in compagnia di Francesco Zangrillo, che a quanto pare farebbe da mesi coppia fissa con la conduttrice. A destare la curiosità dei fan però è stato un dettaglio in particolare: il “topless da urlo” di Carmelita.

Barbara d’Urso in vacanza senza veli: “Topless da urlo”

La copertina del nuovo numero di Diva e Donna uscito in edicola è stata dedicata a Barbara d’Urso.

La regina di Canale 5 è reduce da settimane di grandi cambiamenti, che hanno decretato il ridimensionamento del suo impegno come conduttrice. Dopo aver spiegato come ha affrontato la scelta dei dirigenti Mediaset, Barbara si è tuffata a pieno nel meritato riposo estivo, circondandosi delle persone a lei più care. Negli ultimi tempi, la presentatrice è stata avvistata in compagnia di Francesco Zangrillo, con la quale sembrerebbe fare coppia fissa ormai da mesi. Proprio con la sua nuova fiamma, la d’Urso ha recentemente trascorso una giornata all’aperto, venendo intercettata dai paparazzi.

Dalle immagini pubblicate sulla copertina di Diva e Donna si scopre che la conduttrice ha scelto di sfoggiare il suo fisico approfittando di quello che credeva essere un momento di totale privacy a bordo di una piscina. “Il topless da urlo a 64 anni“ titola la rivista, riferendosi al seno scoperto dalla d’Urso per esporsi al sole. “L’estate più sexy di Barbara d’Urso” si legge ancora in copertina.

Barbara d’Urso in topless sulla copertina di Diva e Donna

Barbara d’Urso ha un nuovo amore: chi è Francesco Zangrillo

Il topless di Barbara d’Urso non è il solo elemento sulla quale la rivista ha puntato l’attenzione.

Sulla copertina del magazine si legge infatti anche “l’amore con Francesco“, riferimento esplicito all’uomo che da tempo appare al fianco della conduttrice e che è stato immortalato a sua volta sulla pagina. Nonostante la d’Urso non abbia mai parlato di lui, in questi mesi sono emerse alcune informazioni sul conto del suo nuovo fidanzato, o presunto tale. Francesco Zangrillo è un broker finanziario non noto al mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato, ma di lui si sa che dovrebbe avere 47 anni, 16 in meno di Barbara. In passato, Zangrillo è stato sposato ed è diventato padre di due figli, uno dei quali dovrebbe avere quasi 20 anni.

Recentemente Zangrillo e la d’Urso sono stati pizzicati in un ristorante di Milano in compagnia di uno dei due figli di lui e di un’amica. Il giornalista esperto di gossip Roberto Alessi ha inoltre confermato che la conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia di Francesco, in un tour in giro per l’Italia.