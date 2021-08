Battiti Live 2021: giovedì 19 agosto su Italia 1 l’ultima puntata con Elisabetta Gregoraci. Cosa rivedremo questa sera

Programmi TV

L’edizione 2021 del tour di Battiti Live giunge a conclusione con l’appuntamento di questa sera in onda come sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:30 circa. L’ultima occasione per rivedere i beniamini della musica nostrana arriva oggi giovedì 19 agosto 2021 quando la rete giovane di Mediaset riproporrà il meglio di questa edizione della kermesse andata in onda sulle sue reti a partire dal 13 luglio. Tutti gli artisti che rivedremo insieme ai presentatori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmeri.

Battiti Live 2021: quando va in onda l’ultima puntata

L’edizione 2021 del festival musicale di Battiti Live, organizzata da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, è volta al termine qualche tempo fa e Italia1 questa estate ha riproposto interamente tutte le puntate registrate dalle sue emittenti.

La quinta puntata che andrà in onda oggi giovedì 19 agosto 2021 a partire dalle ore 21:20 circa farà rivedere al pubblico il meglio di questa edizione della kermesse che si è tenuta in un clima di ripartenza rispetto al blocco che ha dovuto registrare lo scorso anno.

Ancora per l’ultima volta a fare compagnia ai telespettatori ci saranno i presentatori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri che rivedremo in questa edizione itinerante nelle splendide città di Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, e poi ancora Taranto, Bari e Lecce tra le altre.

Battiti Live: tutti i cantanti del quinto appuntamento

Come fatto trapelare dai canali ufficiali del Gruppo Norba, questa sera il pubblico avrà l’occasione di rivedere alcune delle performance più iconiche di quest’anno nell’appuntamento conclusivo che si terrà stasera giovedì 19 agosto 2021 a partire dalle ore 21:30 circa.

Ecco l’elenco completo dei cantanti che i telespettatori potranno rivedere oggi, ricordando che questo non è però la scaletta di apparizione: Aka7even, Arisa, Annalisa, i Boomdabash, i The Kolors, Clementino, Coma_Cose, Colapesce e Di Martino, Deddy, Alvaro Soler, Dotan, Elettra Lamborghini, Emma, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Federico Rossi, Fedez, Bob Sinclair, Alice Merton, Francesca Michielin, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax & Jack la Furia, La Rappresentante di Lista, Mahmood, Marco Mengoni, Master KG, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Noemi, Carl Brave, Orietta Berti, Sangiovanni, Purple Disco Machine, Rkomi, Tancredi, Shade, Sophie and the Giants, Takagi&Ketra e Giusi Ferreri, Ariete, Baby K, Ana Mena e Rocco Hunt, Fabio Rovazzi.