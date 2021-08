Cronaca Italia

Lo schianto nella notte, poi il dramma: non ce l'ha fatta il bimbo di 3 anni coinvolto in un drammatico incidente mentre viaggiava con il padre

Tragedia sulle strade del Casertano: un bimbo di 3 anni è morto in un incidente stradale che si sarebbe verificato nella tarda serata di ieri, in un tratto della superstrada Nola-Villa Literno. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava, a bordo anche il padre, si sarebbe scontrata con un altro veicolo. L’impatto sarebbe stato fortissimo, al punto da sbalzare il piccolo fuori dall’abitacolo.

Bimbo di 3 anni muore in un incidente stradale in provincia di Caserta

Il bambino, riporta l’Ansa, sarebbe rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo il tratto casertano della Nola-Villa Literno nel Comune di Succivo.

Secondo quanto finora emerso, il minore si trovava in auto con il padre e un’altra persona, e a causa del violento impatto sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo aver sfondato il lunotto posteriore. La vettura si sarebbe scontrata con un’altra macchina al cui interno si trovava soltanto il conducente.

Stando alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri della stazione di Sant’Arpino e della Compagnia di Marcianise, un’auto di grossa cilindrata, guidata da un uomo e sopraggiunta a velocità sostenuta, avrebbe tamponato la Smart Fortwo con il bambino a bordo.

Bimbo di 3 anni muore in un incidente stradale, denunciato un uomo

Il fortissimo impatto non avrebbe dato scampo al piccolo che, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, sarebbe morto sul colpo, finito sul cofano della vettura che avrebbe causato il terribile incidente. Nessun ferito grave tra le altre 3 persone coinvolte, che sarebbero state trasportate in ospedale senza traumi importanti.

La salma del bimbo è stata trasferita all’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Giugliano (Napoli), e il conducente del mezzo che ha colpito l’auto su cui si trovava il minore sarebbe stato denunciato per omicidio stradale.

I veicoli sono sotto sequestro per gli accertamenti del caso. In corso anche verifiche per chiarire, oltre alla dinamica esatta, se il bambino fosse protetto dai necessari dispositivi di sicurezza all’interno della vettura.