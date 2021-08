Doc – Nelle tue mani: giovedì 19 agosto altri due episodi della fiction di Luca Argentero su Rai1

Serie TV - Fiction

Mentre gli affezionati spettatori si avvicinano sempre di più alla seconda stagione di Doc – Nelle tue mani che arriverà nel prossimo autunno, Rai1 continua a riproporre al pubblico in replica le puntate della prima stagione. La fiction con Luca Argentero torna oggi giovedì 19 agosto 2021 con gli ultimi due episodi della fortunata prima stagione che racconta la storia del dottor Andrea Fanti, il medico che deve fare a meno di dodici anni della sua memoria e che sta ricostruendo con fatica ed alterne vicende la sua vita. Le anticipazioni della trama degli episodi 15 e 16 che vede tra i protagonisti anche Matilde Gioli.

Doc – Nelle tue mani: oggi su Rai1 vanno in onda gli episodi 15 e 16 della prima stagione

Giovedì 19 agosto 2021 tornano per l’ultima volta in replica in prima serata alle ore 21:20 su Rai1 Luca Argentero e la serie televisiva di successo Doc – Nelle tue mani, quando verranno trasmesse le ultime due repliche della prima stagione che ha tenuto compagnia agli affezionati telespettatori del primo canale in questa calda estate italiana.

Vedremo dunque l’epilogo della prima stagione con l’attore piemontese nei panni del dottor Andrea Fanti, il medico ispirato alla figura del vero Doc Pierdante Piccioni che ha raccontato la sua storia nel libro Meno dodici ed ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura di questa fiction che ha stregato i telespettatori e che promette di continuare a farlo anche per la seconda stagione.

Doc – Nelle tue mani: la trama dei due episodi in onda questa sera

L’episodio numero 15 della prima stagione della serie ha come titolo Veleno. Andrea attraverserà un momento delicato e si troverà contro uno specializzando che lo accuserà di aver falsificato alcuni dati di una sperimentazione farmaceutica. Il dottore di fronte alle accuse non sarà come dimostrare la sua innocenza a causa della memoria che non lo aiuta e cercherà l’aiuto di alcune persone che gli sono vicine.

L’ultimo episodio della prima stagione ha il titolo Io ci sono e vivrà l’epilogo finale con Andrea diviso tra le accuse che lo hanno colpito e la situazione di Agnese. La donna infatti ha visto peggiorare le sue condizioni ed il dottore si batterà in prima persona per aiutarla a capire il suo problema e porvi rimedio. Contemporaneamente però dovrà fare i conti con chi lo vuole fuori dall’ospedale.