Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5: la puntata su Leonardo Da Vinci ed il rinascimento

Viaggio nella grande bellezza va in onda oggi giovedì 19 agosto 2021 con la quarta puntata della prima stagione. Ecco cosa vedremo nella puntata su Canale5.

Cesari Bocci, noto attore e presentatore della televisione nostrana, ritorna in replica su Canale5 con lo speciale viaggio che da qualche anno gli fa raccontare il nostro Paese tra i suoi misteri e le sue bellezze. Viaggio nella grande bellezza oggi giovedì 19 agosto 2021 torno in televisione con la riproposizione della quarta puntata della sua prima stagione che presenta al pubblico il Rinascimento italiano e l’immensa figura di Leonardo Da Vinci. Scopri cosa potrai vedere nell’appuntamento di questa sera a partire dalle ore 21:30 circa come sempre su Canale5.

Viaggio nella grande bellezza: Cesare Bocci racconta la Firenze e la Milano di Leonardo Da Vinci

L’attore e conduttore Cesare Bocci è ormai la certezza dei telespettatori di Canale5 che non riescono a fare a meno dei suoi viaggi e racconti.

Dopo aver chiuso trionfalmente la terza riuscita stagione de Viaggio nella grande bellezza, il divulgatore non ha abbandonatogli schermi della rete ammiraglia di Mediaset anzi ha continuato a fare compagnia al pubblico con la riproposizione della prima stagione del format.

Ogni giovedì infatti il programma che racconta le bellezze del nostro Paese sta tenendo incollati agli schermi gli spettatori che anche oggi giovedì 19 agosto 2021 potranno godersi Viaggio nella grande bellezza a partire dalle ore 21:30 circa con la replica della quarta puntata della sua prima stagione, quella sul Rinascimento e sulle opere di Leonardo Da Vinci.

Sarà proprio l’immensa figura del genio ad accompagnare il conduttore e noi spettatori nel racconto delle sue opere più iconiche e conosciute che hanno segnato il Rinascimento italiano. Le opere di Leonardo Da Vinci saranno al centro del racconto che si sposterà tra Firenze e Milano per mostrare i luoghi e che hanno segnato quell’epoca storica, passando dal Battistero fino al Cenacolo, senza tralasciare per nulla le sue geniali invenzioni raccolte in una mostra nel capoluogo lombardo.

Bocci racconterà così un Leonardo a volte segreto e mistico che ha contribuito a fondare la nostra società occidentale.