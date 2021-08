Eleonora Daniele compie 45 anni. Il messaggio e la foto con la figlia per festeggiare

Gossip

Eleonora Daniele si sta godendo la pausa dal suo programma tv e l’estate insieme alla sua famiglia. La conduttrice di Storie Italiane tornerà al lavoro a settembre, tra le riconferme della Rai, ma nel frattempo c’è un compleanno da festeggiare. Il 20 agosto la conduttrice compie infatti 45 anni, un bel traguardo tutto da vivere con la famiglia.

Il messaggio di Eleonora Daniele nel giorno del compleanno

La conduttrice ha deciso di condividere con tutti i suoi fan e amici un dolce scatto fatto sulla calda sabbia di agosto, foto fatta nel giorno del suo 45esimo compleanno. “Il mio compleanno lo passo così, con la mia cucciola, tra coccole e spensieratezza.

Grazie a tutti voi per gli auguri“, scrive a corredo della foto dove felice gioca nella sabbia con la figlia Carlotta. In moltissimi commentano con cuori e auguri, da Maria Grazia Cucinotta a Salvo Sottile. “Auguri dolce Ele che sia un compleanno speciale vicino alle persone che ami!! Ci vediamo stasera“, scrive Samantha de Grenet.

Eleonora Daniele e il desiderio di avere un secondo figlio

Eleonora Daniele ha rivelato poco tempo fa di volere un secondo figlio. Lo ha rivelato la stessa conduttrice in un’intervista a DiPiù: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio.

Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza“. “Io sono grandicella, ma il ginecologo dice che sto bene“, ha spiegato in un’intervista a Gente, “Deve arrivare entro il 2022, perché dopo a 45 anni chiudo bottega“. Ora c’è il suo grande amore, Carlotta: “Ho desiderato tanto Carlotta ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere. Fare un figlio a 43 anni, si sa, non è semplice“, aveva raccontato. “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile“, ha raccontato a la conduttrice, “Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto“.