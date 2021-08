Cronaca dal Mondo

I duchi di Sussex hanno scatenato l'ilarità di un noto conduttore con un comunicato sull'Afghanistan: imbarazzo in studio per le risate del giornalista

Tempi duri per Harry e Meghan Markle, e non solo per l’isolamento dalla Royal Family: i duchi di Sussex hanno scatenato l’ilarità di un noto conduttore televisivo britannico, Simon McCoy, durante una diretta televisiva in cui è calato un velo di palpabile imbarazzo. Il giornalista non è riuscito a trattenere le risate per il loro comunicato della coppia sulla crisi in Afghanistan, e la collega non ha potuto fare altro che lanciargli un’occhiata di rimprovero. Ma ormai il “danno” era già fatto. Tutto sarebbe nato da una frase, diventata virale sui social.

Harry e Meghan Markle derisi in tv: il conduttore scoppia a ridere per il comunicato dei Sussex

Harry e Meghan al centro dell’attenzione, stavolta per un sipario che ha generato imbarazzo negli studi televisivi del programma Great British Breakfast, in onda sull’emittente britannica GB News.

I Sussex sono stati derisi per il loro comunicato sulla crisi afghana dal conduttore Simon McCoy, che non è riuscito a trattenere le risate dopo il lancio del servizio da parte della collega e co-conduttrice Kirsty Gallacher.

“Solo loro potevano farlo!”, ha esclamato il presentatore di Great British Breakfast, su GB News, commentando le parole dei duchi dopo averne riso a crepapelle in diretta.

Tutto è nato quando la collega ha annunciato che “Harry e Meghan hanno rotto il silenzio per dire che sono rimasti senza parole” davanti alla drammatica situazione in Afghanistan. “Mi dispiace – ha detto McCoy dopo le risate – solo loro romperebbero il silenzio per dirci che sono senza parole“.

Simon McCoy ride di Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle: il comunicato sulla situazione in Afghanistan

Il principe Harry – che ha prestato servizio in Afghanistan – e Meghan Markle hanno condiviso il loro messaggio sulla gravissima situazione nel Paese asiatico attraverso la loro fondazione Archewell.

“Mentre tutti proviamo un dolore profondo dovuto alla situazione in Afghanistan, rimaniamo senza parole. Mentre tutti osserviamo il crescente disastro umanitario ad Haiti… abbiamo il cuore spezzato…“, si legge nella nota.

Parole che sono bastate a scatenare le risate di McCoy, ma non sarebbe tutto. Secondo quanto riportato dal Mirror, il conduttore avrebbe continuato a deridere i Sussex per un altro intervento sulla lotta alle crisi globali, “mentre sedevano comodamente nella loro casa milionaria in California“.