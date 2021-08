Ricchi di fantasia: la commedia con Sabrina Ferilli in onda domenica 22 agosto 2021 su Rai1

TV e Spettacolo

La prima serata di domenica 22 agosto 2021 su Rai1 propone una divertente commedia made in Italy con due amati attori del calibro di Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. In Ricchi di fantasia i due interpreti sono due amanti che le provano tutte pur di vivere il loro amore, in barba anche alla crisi economica che li attanaglia. Tutte le curiosità, la trama ed il cast del film in onda sul primo canale a partire dalle ore 21:30 circa.

Ricchi di fantasia: le curiosità ed il cast del film in onda su Rai1

Ricchi di fantasia è una commedia italiana del 2018 diretto da Francesco Miccichè, regista romano da tanto tempo impegnato a dividersi tra televisione, per la quale ha girato svariate puntate di conosciute fiction nostrane come Un posto al sole e Ris, e cinema dove ha firmato interessanti commedie come Loro chi?

Il regista per l’occasione ha voluto dare una splendida cornice alla divertente storia raccontata andando ad ambientare il film nella splendida Polignano a Mare e poi nelle campagne circostanti di Casamassima, Monopoli, Carovigno oltre che nell’immancabile capitale romana.

I protagonisti della pellicola sono i conosciuti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, qui nei panni di due amanti che cercano di vivere la loro relazione fedifraga con dignità nonostante le difficoltà economiche nelle quali destano.

Al loro fianco vi sono Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania e Paolo Calabresi.

Ricchi di fantasia: la trama della pellicola

I protagonisti sono rispettivamente un carpentiere ed una ex cantante che non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. I due vivono una relazione clandestina e sono innamoratissimi nonostante non possano portare alla luce la loro storia a causa della crisi economica che stanno vivendo.

Sergio preso dal coraggio, datogli però da uno scherzo architettato dai suoi colleghi che gli fanno credere di aver messo a segno una fantomatica vincita multimilionaria, decide di uscire allo scoperto con la donna ed abbandonare per sempre la sua vecchia vita trovandosi però a doversi barcamenare, ricco di fantasia, per far andare avanti il viaggio nel quale si è imbattuto con tutta la famiglia di Sabrina al seguito.