Concorso Ministero della Giustizia, 8171 posti a tempo determinato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Nuovo bando di concorso per 8171 assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di presentazione delle domande

Nuovo bando di concorso per 8171 posti a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 06/08/2021. La figura ricercata è quella di Addetto all’ufficio per il processo.

Concorso Ministero della Giustizia: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

età non inferiore a 18 anni;

laurea in Scienze dei servizi giuridici, ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, ovvero laurea specialistica in: Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; ovvero laurea magistrale in Giurisprudenza; laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali; diploma di laurea di vecchio ordinamento in: Economia e commercio, Scienze politiche; ovvero laurea specialistica in: Scienze dell’economia; Scienze economico-aziendali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia, Studi europei; ovvero laurea magistrale in: Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei.

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

qualità morali e di condotta;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Concorso per addetto all’ufficio per il processo: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, compilando il modulo elettronico sulla piattaforma dedicata, previa registrazione del candidato.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC a lui intestato.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 23/09/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, sarà effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. Per ciascuno dei codici di concorso la commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. Tale graduatoria è pubblicata sul sistema Step-One 2019 con indicazione dell’ammissione o meno alla prova scritta.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

La prova scritta sarà unica per tutti i codici di concorso e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, volti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate e sarà svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere la prova avranno a disposizione strumenti informatici e digitali.