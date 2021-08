Un posto al sole: le anticipazioni della soap per la settimana da lunedì 23 agosto a venerdì 27 agosto 2021

Serie TV - Fiction

Un posto al sole ritorna in onda su Rai3 dopo la consueta pausa estiva di due settimane che si tiene come al solito intorno alla festività del Ferragosto. Le nuove puntate della soap andranno in onda a partire da lunedì 23 agosto 2021, con l’appuntamento fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, ed accompagneranno gli affezionati telespettatori fino al venerdì della stessa settimana. I fan riprenderanno l’amato preserale della rete Rai da dove lo avevano lasciato come sempre nella splendida cornice di Napoli.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Un posto al sole ritorna su Rai3 con tutti i suoi storici personaggi dopo la pausa estiva di due settimane.

Continueranno così le vicissitudini dei protagonisti impegnati ancora a sbrogliare le loro situazioni sentimentali.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 23 agosto

La situazione di Filippo continua ad essere complicata e sembrerà addirittura peggiorare quando l’uomo riceverà una comunicazione improvvisa da parte di Viviana. Marina, rimasta ancora a Napoli per questioni lavorative, è pronta a ricevere una visita che non la lascerà indifferente. Intanto Patrizio è in difficoltà nell’affrontare la situazione di Federico.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 24 agosto

Filippo sarà in mezzo a due fuochi e tentennerà sul da farsi prima con Serena e Irene e poi con l’eventuale risposta alla mail di Viviana.

Intanto Federico è alle prese con le conseguenze del suo incidente che porterà a delle frizioni tra Patrizio ed i suoi genitori ma anche tra lui e Clara.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 25 agosto

L’intricata situazione tra Alberto, Clara e Patrizio avrà una nuova puntata con il primo intento a fare una sorpresa alla donna mentre la coppia cerca di avvicinarsi in maniera pacifica a Raffaele e Ornella.

Vedremo Serena ancora in vacanza con Irene mentre suo marito Filippo subirà in maniera totale il fascino di Viviana, intenta a portare avanti le sue avances.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 26 agosto

Da quello che risulta dal palinsesto di Rai3 la puntata in onda oggi ovrebbe andare in onda il giorno successivo, quando il canale della rete pubblica manderà in onda ben due episodi.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 27 agosto

Il tentativo di Alberto ha messo nuovamente in crisi Clara mentre di contro Patrizio sarà sempre più convinto di continuare a fare sul serio con lei. Silvia, di ritorno dalle vacanze con Michele, sarà in mezzo a due fuochi tra quest’ultimo e Giancarlo e cercherà aiuto nei consigli dell’amica Mariella.