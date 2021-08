Davide Donadei rompe il silenzio sui social e spiega di stare male: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio”

Gossip

Davide Donadei torna a parlare dopo l'annuncio della pausa dai social. L'ex tronista di Uomini e Donne rivela di non stare bene e annuncia di aver fatto numerosi esami medici, dall'esito non molto positivo.

Davide Donadei è tornato a parlare sui social dopo una lunga pausa. Giorni fa, la fidanzata Chiara Rabbi aveva scritto un messaggio a suo nome, rivelando che a causa di alcuni problemi di salute l’ex volto di Uomini e Donne si sarebbe preso del tempo per sé. I fan avevano appreso la notizia con grande preoccupazione. Ora Davide ha voluto spiegare con sta succedendo.

Davide Donadei lontano dai social, paura per l’annuncio della sua fidanzata

Qualche tempo fa, Chiara Rabbi ha scritto un messaggio sul profilo Instagram del fidanzato Davide Donadei facendosi portatrice delle sue parole. “Volevo semplicemente comunicarvi che Da per un pochino staccherà dai social“ aveva scritto la corteggiatrice di Uomini e Donne, accennando poi ai motivi della decisione.

“Ultimamente non è stato molto bene, ha bisogno di riprendersi in serenità” aveva spiegato Chiara destando preoccupazione nei fan. “Sarà poi lui a raccontarvi tutto appena riuscirà” aveva concluso, chiedendo “comprensione e pazienza“.

Davide Donadei torna a parlare ai fan: una brutta scoperta

Trascorso qualche giorno di totale silenzio, Davide Donadoni ha voluto mantenere la promessa affidata alle parole della sua fidanzata Chiara. Sul suo profilo Instagram è infatti apparso un post contenente un lungo messaggio, accompagnato da un’immagine in bianco e nero che mostra l’ex tronista ripreso di spalle.

“Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione” ha esordito Davide. “Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress“ ha aggiunto rivelando di più.

“Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me“ ha spiegato, accennando a quanto scoperto recentemente.

Davide Donadei sta male: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio”

Davide ha voluto approfittare della momentanea pausa dal silenzio-social, per motivare anche la scelta alla base del suo allontanamento. “Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio“ ha spiegato infatti amaramente. “Al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita” ha aggiunto completando il disegno della situazione in cui si trova.

“Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi. Grazie per tutti i messaggi” ha infine concluso, salutando i fan.

Il post è stato commentato da fan e amici di Davide Donadei. La prima a reagire all’annuncio è stata però la sua amata Chiara Rabbia, che ha scritto dolcemente “Amore mio”.