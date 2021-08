Cronaca dal Mondo

I corpi di 3 neonati sarebbero stati trovati all'interno di un armadio, chiusi in altrettanti sacchetti di plastica. I cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, scoperti da un uomo appena rimasto vedovo

Macabra scoperta all’interno di un garage: i cadaveri di 3 neonati sarebbero stati rinvenuti in un armadio presso l’abitazione di una coppia. Il ritrovamento sarebbe avvenuto quando il proprietario, vedovo da pochi giorni, si sarebbe recato in quell’area della casa per sistemare alcune cose e vi avrebbe scovato dei sacchetti. All’interno, i resti in avanzato stato di decomposizione e un altro inquietante elemento.

Cadaveri di 3 neonati in un garage: la macabra scoperta in Francia

Il terribile ritrovamento dei cadaveri di 3 neonati, riporta il canale francese BFMTV, sarebbe avvenuto nella regione della Sarthe, precisamente a Mezeray.

I corpi sarebbero in avanzato stato di decomposizione e sarebberp stati scoperti lunedì scorso nel garage di una coppia. I resti sarebbero stati nascosti in un armadio chiuso a chiave, all’interno di altrettanti sacchetti di plastica.

A segnalarne la presenza un uomo, proprietario dell’immobile, la cui moglie 44enne è morta pochi giorni fa (il 10 agosto, riferiscono i media locali). Recatosi in garage per sistemare alcune cose, avrebbe forzato la serratura finendo per imbattersi nell’atroce segreto.

Cadaveri di 3 neonati in un garage: l’allarme lanciato da un uomo dopo la morte della moglie

Ad allertare le autorità sarebbe stato proprio l’uomo, che agli inquirenti avrebbe riferito di aver trovato resti umani tra i mobili di un garage nella sua casa di Mezeray.

Giunti sul posto, gli investigatori avrebbero individuato la presenza di 3 cadaveri, appartenenti a neonati venuti alla luce in epoche differenti. I corpi erano chiusi all’interno di sacchetti di plastica e avvolti da alcuni indumenti.

Nel corso dei rilievi, gli inquirenti avrebbero repertato un altro elemento inquietante: dentro una delle buste contenenti i corpi, anche 2 coltelli da cucina.

Lo stato di decomposizione dei cadaveri renderebbe ancora più complessa l’attività di ricostruzione delle cause dei decessi e si attende l’esito delle autopsie per provare a trovare tutte le risposte agli interrogativi che orbitano intorno al caso. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, la coppia non ha figli e i coniugi sarebbero incensurati. Allo stato attuale, nessuna pista sarebbe esclusa.