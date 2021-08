TV e Spettacolo

Alcuni rumor hanno riportato che Federica Panicucci, furiosa per il rinvio di Mattino Cinque, avrebbe avuto anche un mancamento: è arrivata la dura replica della diretta interessata

Federica Panicucci non ci sta: la conduttrice di Mattino Cinque ha reagito alle voci di un presunto mancamento alla notizia che Mediaset aveva deciso di rinviare l’inizio del suo programma. A pesare nelle scelte della Rete, il grande successo del programma estivo condotto da Simona Branchetti. Alcune fonti avevano riferito di una Panicucci furiosa, quasi quanto quella che ha replicato ai rumor.

Mattino Cinque rinviato, Federica Panicucci non l’ha presa bene?

La notizia era stata rilanciata domenica 22 agosto dal quotidiano Il Tempo. Commentando la decisione di Mediaset di prolungare Morning News fino al 17 settembre – notizia confermata dalla gioia della conduttrice Simona Branchetti sul suo profilo Instagram – ci si è infatti domandati come potesse averla presa Federica Panicucci.

Alla ripresa dei normali palinsesti, la conduttrice sarebbe dovuta tornare alla guida di Mattino Cinque, che invece è stato rinviato per favorire gli ottimi ascolti del programma “supplente”.

Ebbene, secondo la fonte la Panicucci avrebbe reagito male, malissimo. “Sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino” è stato riportato, aggiungendo inoltre che Federica Panicucci sarebbe stata davvero furibonda.

Federica Panicucci sul presunto mancamento: “Fake news”

Una reazione forte, forse troppo per una persona abituata alle dinamiche televisive da molti molti anni. E infatti a stretto giro è arrivata la replica della diretta interessata. Tramite il suo profilo twitter, Federica Panicucci ha condiviso lo stralcio dell’articolo sul suo presunto mancamento, commentando duramente la voce di corridoio. Ha scritto: “In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS”.

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe — Federica Panicucci (@fede_panicucci) August 22, 2021

La Panicucci ha rispedito al mittente tutto quanto, ma non sfugge che in realtà la sua replica potrebbe riguardare la parte (esagerata) sul mancamento. Possibile quindi che comunque un po’ di risentimento per il rinvio di Mattino Cinque ci sia, oppure la conduttrice approfitterà di questa “vacanza prolungata” al meglio?