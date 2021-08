TV e Spettacolo

Tirerebbe una brutta aria nei corridoi di Mediaset, dopo la decisione dell’azienda di spostare la ripresa di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci. Visto il successo del programma che dovrebbe cedere lo slot proprio alla Panicucci, sarebbe stato deciso un prolungamento dello stesso. La reazione della conduttrice sarebbe stata, secondo indiscrezioni, tremenda.

Rimandato Mattino Cinque, Federica Panicucci furiosa: ha avuto un mancamento?

È questo il rumor rilanciato dal quotidiano Il Tempo, in relazione alla notizia che Mediaset ha rinviato l’inizio di Mattino Cinque. Il motivo è dovuto al successo del nuovo contenitore mattutino condotto da Simona Branchetti, Morning News, che ha fatto registrare eccellenti numeri su Canale 5.

Da qui la decisione: il programma sarebbe dovuto finire il prossimo 3 settembre, per far rientrare dalle vacanze Federica Panicucci e la sua squadra. Invece, Morning News andrà avanti fino ad almeno il 17 settembre.

La stessa fonte riferisce che alla notizia Federica Panicucci non avrebbe reagito bene, per usare un eufemismo. Il giornale riferisce infatti che la conduttrice, al timone di Mattino Cinque dal 2009, sarebbe stata addirittura furibonda. Non solo, secondo l’indiscrezione la Panicucci avrebbe avuto anche un mancamento.

Una reazione molto forte al momento non commentata dalla stessa, che nelle ultime storie Instagram si è limitata a pubblicare un bellissimo tramonto.

Federica Panicucci “rimandata”: al suo posto ancora Simona Branchetti

La decisione di Mediaset sarebbe stata presa sulla base del successo di Morning News. Il programma sta totalizzando una media del 15% di share a fronte di un costo di produzione estremamente esiguo. La conduzione di Simona Branchetti avrebbe conquistato il pubblico del mattino di Canale 5 e anche lei ne ha gioito, tramite Instagram.

“Eh si… è tutto vero: si va avanti fino al 17 settembre!!! WoWWW!” ha scritto.

D’altra parte, riporta sempre Il Tempo, dietro allo slittamento di Mattino Cinque ci potrebbe anche essere una sorta di “messaggio” mandato dai vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Mai come quest’anno Mediaset ha fatto capire che non esistono più intoccabili: lo ha dimostrato la panchina di Alessia Marcuzzi, rimasta senza programmi, e il ridimensionamento di Barbara D’Urso. Ci si chiede quindi se questo “sgarbo” a Federica Panicucci non faccia in qualche modo parte di una strategia aziendale: quale sia il fine, non si sa.