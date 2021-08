Gossip

Barbara d’Urso pronta ad agguantare una nuova avventura, dopo la cocente delusione per l’uscita di scena dei suoi programmi di punta dai palinsesti Mediaset. Lo rivela una clamorosa indiscrezione secondo cui, concluse le vacanze estive, la conduttrice potrebbe passare al timone di altro programma televisivo, un noto reality show da tempo chiuso “in soffitta”. Un’ipotesi che avrebbe il sapore di un vero e proprio “sgambetto” a una famosa collega…

Barbara d’Urso, l’indiscrezione sul futuro della conduttrice

Mentre a Cologno Monzese si avvertono le vibrazioni del prossimo autunno televisivo, per Barbara d’Urso si starebbe aprendo un orizzonte inaspettato dopo la clamorosa cancellazione dei suoi appuntamenti domenicali sulla rete ammiraglia Mediaset.

Tolto lo scettro di regina incontrastata dei talk show della domenica di Canale 5, da Domenica Live a Live – Non è la d’Urso, Carmelita potrebbe approdare al timone di un altro format, ben noto al grande pubblico e atteso con un grande ritorno nel 2022 dopo anni di pausa. Si tratta, secondo un’anticipazione di TvBlog, del programma La Talpa, di cui da settimane si vocifera di possibili nuovi conduttori.

Barbara d’Urso a La Talpa e l’ombra dello “sgambetto” alla collega

Barbara d’Urso agguanterebbe le redini della trasmissione “congelata” dall’ormai lontano 2008, ma questo scenario spianerebbe la strada a uno “sgambetto” contro una famosa collega, da sempre legata al progetto in questione: Paola Perego.

Al momento, si tratterebbe soltanto di una delle possibilità sul tavolo dei vertici del Biscione, anche se già si parla di una potenziale decisione dallo strascico rumoroso.

La Perego non ha mai fatto mistero del suo amore per La Talpa, come sottolineato al settimanale Chi nel corso di una sua intervista: “Lo rifarei di corsa, assolutamente.

Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio (…)“.

Tra i papabili nomi per la conduzione del reality, anche quello di Enrico Papi, a breve sul piccolo schermo in salsa Mediaset con Scherzi a parte. Insomma, tutto appare ancora molto fluido e in divenire. Certo è che le ipotesi non mancano e soltanto il tempo potrà risolvere gli interrogativi.