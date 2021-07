Da quando è stato dato per certo il ritorno del format de La Talpa si rincorrono senza sosta le voci intorno al programma rispetto a quando e come tornerà su Mediaset. Il ritorno tanto atteso, svelato durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset 2021/2022, è carico di mistero anche e soprattutto per quanto riguarda la figura del presentatore che, nonostante i fan continuino a legare in maniera indissolubile il programma a Paola Perego, sembra aver trovato la formula innovativa giusta per la conduzione. Ed è qui che entrano in gioco Tommaso Zorzi e l’amica Stefania Orlando.

La Talpa, il ritorno

Uno dei reality show più innovativi della televisione italiana è pronto a tornare in televisione grazie a Mediaset.

La Talpa quindi è pronta a tornare in gioco e i fan sembrano non vedere l’ora. Mediaset ha infatti acquistato i diritti di trasmissione delle prossime sei edizioni del programma ed è pronta a donare ai telespettatori uno show intrigante ed al passo con i tempi che sappia incontrare i gusti degli affezionati e di intercettare quelli dei più giovani.

Chi saranno i conduttori della nuova edizione de La Talpa?

Il format è pronto a tornare con delle importanti novità che lo vedrebbero staccarsi dalla figura della sua conduttrice storica, Paola Perego e stando addirittura alle indiscrezioni riportate da Novella 2000 e dal suo direttore Roberto Alessi sembra che possa essere stata trovata una soluzione a misura di pubblico Mediaset.

Le indiscrezioni riportate parlano infatti quasi con certezza di come la figura in mente ai vertici Mediaset possa essere quella del giovane influencer Tommaso Zorzi, ormai lanciatissimo nel suo percorso televisivo, che troverebbe addirittura al suo fianco la fidata amica Stefania Orlando. Sembra infatti che il profilo del vincitore del Gf Vip sia quello giusto per addentrarsi nelle dinamiche contorte del reality che promette di tornare per stupire.

Chi vivrà, vedrà.