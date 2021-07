Sono stati ufficializzati poco tempo fa i palinsesti delle reti appartenenti al gruppo di Discovery Italia, che comprendono i 9 canali gratis disponibili in chiaro NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, HGTV – Home & Garden TV, K2 e Frisbee con l’aggiunta dei 4 canali a pagamento Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili tutti su Sky. Ecco tutti i programmi che arriveranno su Real Time e sul Nove a partire da settembre 2021.

Discovery Italia: le scelte dei programmi che andranno in onda su per Real Time e Nove

Discovery Italia è da anni leader nell’intrattenimento di qualità che comprende un multipiattaforma formata da 13 canali.

La possibilità di gustare dei canali del gruppo in chiaro ha aumentato la visibilità dei canali che ha assistito ad una costante crescita dell’attenzione intorno ai suoi show e programmi.

I programmi e… Tommaso Zorzi

In questo clima di curiosità poco tempo fa sono state ufficializzate le scelte del gruppo per i palinsesti dei canali della stagione 2021/2022 che hanno confermato delle importanti novità di cui si era già parlato. Sono infatti tante le novità a partire dal prossimo autunno, che vedranno coinvolti anche qualche volto nuovo come la comica ed attrice Teresa Mannino, che approda sul canale Nove, e l’influencer Tommaso Zorzi che parteciperà ad un talent di Real Time.

A tal proposito vi sveliamo le scelte di questi due canali, partendo da Real Time.

Come detto prima Zorzi sbarca su Real time del talent show Drag Race Italia, format di successo che giudica le abilità delle drag queen italiane che ha già spopolato in giro per il mondo. Il giovane influencer farà infatti parte della giuria con la drag queen Priscilla e con l’attrice e conduttrice Chiara Francini. Torna su Real Time la celebre Clio Make Up, nota YouTuber italiana protagonista di Clio Back Home.

La chiave comica invece sarà affidata a C’era una volta l’amore con la lanciatissima Michela Giraud che farà ridere come il format di Katia Follesa che mette alla prova le affinità delle coppie di D’amore e d’accordo. Le gradite conferme apprezzate dal pubblico saranno invece Naked Attraction, The Real Housewives of Napoli, la seconda stagione di Love Island con Giulia De Lellis e ancora Flavio Montrucchio con Primo Appuntamento Crociera.

Per quanto riguarda il canale Nove invece la novità più gradita è rappresentata dall’arrivo della comica e conduttrice Teresa Mannino, senza che però nella conferenza stampa di presentazione ci abbiano detto quando e in che programma farà il suo debutto.

Tra i programmi confermati figurano Deal With It, Little Big Italy, ed il ritorno del comico e mattatore Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza. Torna anche uno dei conduttori più conosciuti del canale, quel Gabriele Corsi che sarà impegnato in Il contadino cerca moglie. Debutterà invece Paolo Conticini con Cash or Trash – Chi offre di più, una sorta di asta a scatola chiusa per accaparrarsi gli oggetti nascosi.