Flavio Montrucchio tra amore e carriera: le vittorie del conduttore di Primo appuntamento Crociera in onda su TV8

Flavio Montrucchio era entrato per la prima volta nelle case degli italiani partecipando e vincendo la seconda edizione del Grande Fratello. Ed è sempre in quegli anni che l’odierno conduttore e personaggio televisivo ha conosciuto Alessia Mancini, sua moglie dal 2003 e madre dei suoi due figli.

Dopo una parentesi nel mondo del cinema e nel mondo del teatro, Montrucchio ha poi intrapreso una brillante carriera da conduttore televisivo che lo vede ora al timone di Primo appuntamento Crociera, in onda questa sera su TV8.

Flavio Montrucchio: da Torino alla casa del Grande Fratello

Nato il 15 maggio 1975 a Torino, nel 2001 Flavio Montrucchio cambia casa ed entra in quella del Grande Fratello, dopo il forfait di uno dei concorrenti.

Durante i 92 giorni di reality, Montrucchio si è distinto per la sua calma ma soprattutto per i suoi inconfondibili occhi azzurri con i quali si è successivamente aggiudicato la medaglia d’oro della seconda edizione dello show di Canale 5 battendo in finale Emanuela “Lalla” Sempio e Amata “Tati” Albero.

La vittoria più importante: il cuore di Alessia Mancini

Galeotto fu un incontro in discoteca subito dopo la vittoria del Grande Fratello, nel 2001: da quella sera Flavio e Alessia Mancini infatti non si sono più lasciati.

Era il 2003 quando Montrucchio decide di inginocchiarsi in una deserta piazza San Pietro per chiedere la mano di Alessia. Pochi anni dopo, nel 2008, dal loro amore nasce la loro prima figlia Mya. Durante un’intervista a Verissimo la Mancini aveva confessato anche però il dolore della perdita di un secondo figlio, prima della nascita di Orlando avvenuta nel 2015. Coppia nella vita e anche sul piccolo schermo: la coppia ha infatti avuto modo di condurre insieme Junior Bake Off nel 2020.

Flavio Montrucchio: la carriera da attore a conduttore di Primo appuntamento Crociera

Dopo la vittoria del GF2, Montrucchio ha deciso di farsi strada nel mondo della recitazione.

Dopo il suo esordio nella soap opera Centovetrine, il neo-attore aveva voluto mettersi ulteriormente alla prova cimentandosi nel teatro e nel cinema. Negli ultimi anni però è diventata la conduzione il suo vero interesse. Dopo le prime esperienze con Una Notte per Caruso e la 58esima edizione dello Zecchino d’Oro, Montrucchio è approdato su Real Time, nel 2017, con 4 mamme per poi raggiungere il suo grande successo Primo Appuntamento, ora in prima serata con il nuovo format Primo appuntamento Crociera.