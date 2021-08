Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di Uomini e Donne si sono lasciati: la conferma del tronista

Gossip

Le voci di crisi ci sono ormai da un po’ e oggi, dal profilo Instagram di Massimiliano Mollicone è arrivata la conferma: Massimiliano e Vanessa Spoto si sono lasciati. La loro esperienza a Uomini e Donne era terminata da poco e i due avevano cominciato la loro relazione al di là delle telecamere. Una relazione che l’ex tronista dice essere stata molto bella, ma che purtroppo è arrivata a conclusione, come molti fan avevano già intuito.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: fine di una relazione

Sembravano pronti per la convivenza dopo la fine della trasmissione Uomini e Donne e ora, a qualche mese di distanza dalla scelta, la relazione è al capolinea: “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice“, ha detto Massimiliano Mollicone su Instagram.

E ancora: “Tra noi non c’era più felicità. È troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: una coppia nasce, cresce e finisce“.

Nessun terzo incomodo, dunque, ma solamente l’eclissi della complicità. “È stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene“. Poi entra nel merito: “Ovviamene mi dispiace, la fine di una relazione non è mai bella, soprattutto perché comunque sia è stata una relazione maturata nel corso di 3 mesi di corteggiamento.

Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati d’accordo col tempo e tutto è diventato difficile“.

In conclusione, anche una piccola notizia sul suo futuro: “Non parteciperò al Gf vip“, non sa cosa succederà in futuro, ma per il momento “vi assicuro, attualmente non parteciperò al Gf vip“.

Alla fine anche Vanessa Spoto è stata costretta a replicare pubblicamente alle dichiarazioni dell’ormai ex e lo ha fatto tramite una storia Ig: “Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati.

La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho molta voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distarmi e spero che potrete capirmi“.