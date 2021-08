Previsioni meteo Italia, cosa succederà nei prossimi giorni e come sarà il mese di settembre

Cronaca Italia

Quanto durerà ancora l'estate? Ecco le previsioni per l'ultima settimana di agosto e le prospettive per il mese di settembre

Dopo un’estate caratterizzata da una prevalenza di maltempo al Nord e un caldo più intenso al Sud, il mese di agosto si avvia alla conclusione con un indebolimento dell’ondata di caldo africano. Ecco come sta cambiando il meteo in questi giorni e come potrebbe essere il mese di settembre.

Meteo, come saranno gli ultimi giorni di agosto da Nord a Sud

Mentre molti italiani si stanno ancora godendo le ferie e gli ultimi giorni prima dell’inizio della scuola, una serie di perturbazioni sta per mettere a dura prova queste giornate di generale bel tempo. Secondo iLMeteo.it, “Aria più fresca di origine scandinava si sta infatti riversando in queste ore sul bacino del Mediterraneo mettendo in seria difficoltà la stagione estiva“.

Oltre a una diminuzione delle temperature, quindi, si prevede lo scoppio di temporali soprattutto nelle regioni adriatiche quali Abruzzo, Marche, Molise e Puglia. Questi fenomeni saranno poco omogenei ma, in alcune aree, potrebbero tradursi in nubifragi ed essere a rischio di grandinate. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta meteo gialla, per rischio temporali e idrogeologico, per 6 regioni: Umbria e Molise, parte di Abruzzo, settori di Emilia-Romagna e parte di Puglia e Lazio.

Da venerdì 27 agosto il maltempo si sposterà anche sulle Regioni del Nord Italia, colpendo con rovesci temporaleschi il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l’Emilia Romagna, così come alcune aree del Levante ligure. A dare manforte al peggioramento delle condizioni meteo, nel fine settimana del 28 e 29 agosto, ci sarà anche una depressione proveniente dai Balcani: saranno coinvolti soprattutto Lazio, Toscana e Umbria.

Meteo, quali sono le previsioni per settembre

Settembre porterà con sé l’avvento dell’autunno meteorologico, come sottolinea il Centro Meteo Italiano, e quindi potrebbe essere caratterizzato da una certa instabilità.

Le temperature si prospetterebbero al di sopra della media di settembre, senza però gli eccessi che hanno reso roventi alcuni momenti dell’estate 2021.