Lo storico show Uomini e Donne della regina della televisione Maria De Filippi è pronto a tornare su Canale 5 con tutte le novità della sua 24esima stagione. Il programma di punta del pomeriggio di Mediaset ha infatti iniziato a registrare le sue nuove puntate a partire da martedì 24 agosto 2021 e presto saranno mandate in onda come sempre nella consueta fascia oraria. Ecco da quando andrà in onda lo show e quali sono le novità che vedremo sul piccolo schermo.

Uomini e Donne: le anticipazioni e le novità della nuova stagione

Quest’ultimo è il caso del dating show più famoso della televisione italiana, quel Uomini e Donne che ormai da 24 stagioni accompagna i pomeriggi dei telespettatori di Canale5. Il programma di Maria De Filippi è pronto a ritornare in pianta stabile su Canale5 a partire dal prossimo settembre con delle interessanti novità che sicuramente desteranno la curiosità dei fan e delle anticipazioni che aumenteranno i soliti rumors intorno alla trasmissione.

Sappiamo già che una nuova tronista sarà Andrea Nicola che ha già cominciato a registrare le puntate del programma.

Quando andrà in onda Uomini e Donne

In questi giorni Maria De Filippi e la sua squadra sono indaffarati con le registrazioni del programma che andranno in onda su Canale5 nella consueta fascia pomeridiana che parte dalle ore 14:45 e che accompagna i telespettatori dal lunedì al venerdì.

La trasmissione si sta dunque preparando al grande ritorno che avverrà verosimilmente lunedì 13 settembre 2021 nel corso del quale potremo nuovamente ritrovare i suoi volti noti come gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.