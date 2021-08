Afghanistan, l’Italia conclude le operazioni: partito l’ultimo C-130. Le parole del ministro Di Maio

Cronaca

ll ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato che le operazioni di ritiro dall’Afghanistan dell’Italia si sono ufficialmente concluse. L’arrivo dell’ultimo C-130 è atteso nel pomeriggio di sabato a Fiumicino; tra le persone che arriveranno in Italia c’è anche il console Tommaso Claudi, immortalato nei giorni scorsi intento nelle operazioni di recupero in aeroporto.

Afghanistan: terminate le operazioni di recupero italiane

“È appena partito da Kabul il volo dell’Aeronautica Militare che riporterà in Italia, oltre ai civili afghani, anche il nostro console Tommaso Claudi, l’ambasciatore Pontecorvo e i Carabinieri del Tuscania che erano rimasti ancora sul posto” inizia così il post del ministro degli esteri Lugi Di Maio, per annunciare la fine delle operazioni in Afghanistan.

“Sono state giornate infinite e di grande sacrificio per i nostri diplomatici e militari. Sul campo, fino all’ultimo istante utile, hanno aiutato migliaia di civili afghani, a partire da donne e bambini, a lasciare il Paese, oltre a tutti gli italiani che hanno scelto di tornare a casa” ha scritto ancora Di Maio, aggiungendo: “Tutti insieme hanno fatto un lavoro immenso, di cuore, e hanno dimostrato di essere una grande squadra che ha messo passione, impegno e altruismo al primo posto.

Un doveroso ringraziamento al Ministero della Difesa e alla nostra intelligence: hanno lavorato senza sosta anche per proteggere i nostri connazionali ancora a Kabul“.

Il ministro ha poi concluso con un ringraziamento per il lavoro svolto in queste settimane difficili: “Tutto il popolo italiano vi sarà grato per quello che avete fatto. Ogni vostro singolo sforzo ha permesso di salvare vite umane.

Siamo orgogliosi di voi. Grazie di tutto, adesso vi aspettiamo in Italia“.

Il volo atteso a Fiumicino sabato pomeriggio

Il volo decollato oggi, ha a bordo 58 cittadini afgani.

In totale sono state 5’011 le persone evacuate di cui 4’890 i cittadini afghani evacuati grazie ad Aquila Omnia; tra di loro ci sono 1’301 donne e 1’453 bambini. Sul rientro si è espresso anche il Ministro della Difesa Guerini: “Le Forze Armate italiane, con questa operazione molto delicata e complessa sin dalle fasi iniziali, hanno svolto un eccezionale lavoro garantendo il ponte aereo che, dopo l’aggravarsi della crisi politico e sociale in Afghanistan, ha portato in Italia un numero di persone ben oltre superiore a quello previsto inizialmente.

All’operato dei nostri militari, silenzioso e costante, va il plauso e la gratitudine di tutta l’Italia. Professionalità, sacrificio e una straordinaria umanità che sono riconosciuti da tutti“.