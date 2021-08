Politica

Il Ministro degli Esteri affronta la questione afghana in 5 punti: diritti delle donne, terrorismo e la risposta internazionale. E anticipa quanti afghani stanno arrivando in Italia

Sempre altissima la tensione internazionale per la situazione in Afghanistan, Stato fallito e finito nuovamente nelle mani dei Talebani dopo vent’anni. In collegamento al Meeting di Rimini, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto il punto su quanto sta accadendo nel Paese asiatico, sugli sforzi italiani e su quanti civili afghani sono attesi nei prossimi giorni in Italia.

Afghanistan, Di Maio: l’Occidente dovrà pensare agli errori commessi

Rispetto alle parole di Giuseppe Conte qualche giorno fa, Luigi Di Maio non ha parlato espressamente di dialogo coi Talebani, ma ha stilato una serie di punti fondamentali affinché le diplomazie e la comunità internazionale possa guardare a questo nuovo Afghanistan talebano con maggior sicurezza.

Al Meeting di CI in corso a Rimini, ha sottolineato come la situazione afghana sia a tutti gli effetti uno scenario drammatico: “Un dramma rispetto al quale dovremo interrogarci, per capire gli errori commessi dall’Occidente e dall’intera comunità internazionale“. Lui stesso non ha negato che la presa del potere di Kabul sia stata repentina e non prevista.

Necessaria quindi una strategia comune che non potrà essere decisa dall’imminente G7: per Di Maio – e il premier Draghi – è fondamentale sedersi al tavolo in un G20 straordinario attualmente sotto la presidenza dell’Italia.

Questo perchè all’incontro saranno presenti forze quali Russia, Cina e India, che giocheranno un ruolo primario nella crisi dell’Afghanistan. Oltre a questo, nei 5 punti elencati da Di Maio si parla di diritti delle donne e della quota di civili afghani in arrivo in Italia nelle prossime ore.

Afghanistan: in arrivo in Italia 2.500 civili e i loro familiari

In punti, questi i temi espressi dal Ministro degli Esteri Di Maio sull’impegno italiano in Afghanistan: