Lutto per Sabrina Paravicini. L’attrice ha condiviso su Instagram il suo grande dolore per la perdita di una persona cara, a cui ha rivolto un lungo e intenso messaggio nel giorno del triste addio. “Non ho parole, solo lacrime“, ha scritto in un post, ad accompagnare la foto foto che racchiude un dolcissimo ricordo.

Lutto per Sabrina Paravicini, il messaggio su Instagram: “Non ho parole, solo lacrime“

Sabrina Paravicini in lutto per la perdita di una persona cara, l’amica Anna: l’attrice piange per la sua morte, ricordandola in queste ore con uno struggente messaggio via Instagram. “Sto guardando la parete da un’ora cercando di non piangere.

Tengo gli occhi chiusi e appena le lacrime salgono li apro e le trattengo (…). Ti avevano dato poche settimane di vita a novembre e tu sei riuscita a ingannare il tempo e la morte e a fare addirittura l’esame di stato da funzionario, il tumore ti aveva rubato la vista e allora i tuoi figli ti hanno letto i libri e tu hai passato l’esame. Non camminavi e facevi zumba sulla sedia a rotelle. Ti venivo a trovare e ogni volta uscivo e mi dicevo: ‘Se Anna è così forte, io cosa devo essere?’“.

Nel corso del suo lungo post, Sabrina Paravicini ha ripercorso la battaglia dell’amica contro il cancro, in quell’arena di coraggio e speranze in cui la stessa attrice si è trovata catapultata nella sua personale lotta contro la malattia.

“Eri un gigante Anna – ha proseguito sui social –, hai sfidato le metastasi, gli oncologi, la diagnosi, hai sfidato il tempo e l’hai fatto con una forza che nessuno può immaginare. Nessuno (…). Non ho parole, ma solo lacrime questa sera“.

Post di Sabrina Paravicini su Instagram

Sabrina Paravicini, il dolore per l’amica scomparsa

Il messaggio dell’attrice continua con un’altra serie di pensieri nel triste momento: “Anna mia.

Mi è insopportabile che tu non ci sia più. Anna mia, io però adesso piangerò e non so se dormirò questa notte, se mi addormenterò spero che tu venga nei miei sogni, magari dopo essere andata in quelli dei tuoi adorati figli. Ti voglio bene. Per sempre“.

Sabrina Paravicini ha condiviso numerosi aggiornamenti sulla sua storia via social, compresa la sua lotta contro il cancro e il suo percorso dopo l’operazione. Il 1° luglio scorso, l’attrice ha pubblicato un post sulle sue condizioni: “La cosa più bella del mio compleanno è stata la visita dall’oncologo. ‘Va tutto bene Sabrina’. Gli occhi lucidi, l’abbraccio“.