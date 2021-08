Gossip

“Grazie per essere nella mia vita da 18 anni“: con queste parole, parte di una dedica speciale pubblicata poche ore fa su Instagram, Rita Dalla Chiesa ha ringraziato il suo amato Pedro per esserle accanto da tanto tempo, fedele e inseparabile compagno di cui ha condiviso una tenerissima immagine sul suo profilo social. La foto ha fatto innamorare anche i suoi affezionati follower, oltre che tanti amici e colleghi.

Rita Dalla Chiesa, la dedica al suo Pedro e la foto su Instagram: “Nella mia vita da 18 anni“

“Grazie piccolo mio per essere nella mia vita da 18 anni. Non vedi più, non senti più la mia voce, ma ‘senti’ sempre esattamente dove sono e cosa sto facendo.

E non mi lasci mai sola. Ti voglio tanto bene Pedro mio“. Sono le dolcissime parole che compongono un messaggio di Rita Dalla Chiesa pubblicato sul suo profilo Instagram. Il destinatario è il suo amato Pedro, inseparabile amico a quattro zampe che la accompagna da tanti anni e con cui condivide un importante fetta di esistenza.

Post di Rita Dalla Chiesa su Instagram

Il cane di Rita Dalla Chiesa è apparso in alcuni contenuti social condivisi dalla stessa conduttrice, non ultimo proprio il post che gli ha dedicato in occasione della giornata mondiale dedicata agli animali.

Rita Dalla Chiesa, il dolce video con il cane Pedro: “Noi parliamo così“

Il pubblico di Rita Dalla Chiesa conosce perfettamente il grande amore che nutre per gli animali, e qualche tempo fa il suo dolcissimo Pedro è stato protagonista di un bel video pubblicato sempre su Instagram. Nel filmato, si vede il cane della conduttrice comunicare con lei con teneri versi: “Noi parliamo così“, ha scritto Rita Dalla Chiesa.

Oltre a Pedro, con lei ci sono anche le cucciole Nina e Lady, a formare un quadro di famiglia ricco di amore e momenti di divertimento. “Pedro è anziano e non si regge più in piedi, ma non oso neppure pensare al giorno in cui non ci sarà più.

Da piccolo è stato rinchiuso in una cassapanca con i suoi fratellini, nonostante allora già avessi 3 cani, ho voluto prenderlo“, ha raccontato Rita Dalla Chiesa spiegando a Nuovo Tv come il suo adorato Pedro è arrivato nella sua casa.