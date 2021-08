TV e Spettacolo

Alba Parietti scalda i motori per il ritorno in tv, in veste questa volta di concorrente di Tale e Quale Show. La showgirl si dice pronta e, su Instagram, traccia un bilancio del suo percorso lavorativo e di vita

Alba Parietti è pronta per una nuova avventura televisiva, in una veste totalmente inedita. La conduttrice sarà infatti concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show e, a poche settimane dal debutto, l’emozione per lei è tantissima. “Rimettermi in gioco, imparare con coach e sperimentare per me è una grande sfida“, il suo pensiero espresso su Instagram, al quale fa seguito un bilancio lavorativo e di vita.

Alba Parietti a Tale e Quale Show: “Una grande sfida“

Alba Parietti sarà uno dei volti protagonisti della nuova stagione televisiva, ormai prossima alla partenza. La conduttrice torna sul piccolo schermo e, questa volta, è Rai1 ad accogliere talento e simpatia di una delle protagoniste della nostra tv.

Abbandonate le vesti di conduttrice e opinionista, la Parietti sbarca a Tale e Quale Show in qualità di concorrente ufficiale. La nuova edizione dello show musicale, condotto da Carlo Conti, è ad un passo e sarà per lei un’avventura tutta nuova, da vivere con entusiasmo, professionalità e desiderio di mettersi in gioco.

In un messaggio fiume condiviso su Instagram, Alba Parietti racconta le proprie sensazioni su questa nuova esperienza televisiva: “Sto per affrontare una nuova sfida @taleequaleshowufficiale.

Dopo quarant’anni di televisione rimettermi in gioco, imparare con coach e sperimentare per me è una grande sfida. Una sfida con il talento che è l’interpretazione, la recitazione. E come sempre il mio lavoro ha bisogno di concentrazione perché io sono il mio lavoro, il mio lavoro è la mia vita. Non c’è nulla di più serio per me e di più importante perché rappresenta la mia identità. Ce la metterò tutta“.

Alba Parietti: “Voglio qualcosa che mi dia felicità“

Alba Parietti non si limita a descrivere il proprio pensiero sulla nuova sfida che la attende. La showgirl coglie l’occasione per rendere il messaggio ancora più intimo, volgendo lo sguardo al passato e tracciando un bilancio lavorativo e di vita.

“Sono una donna delle grandi passioni brucianti e distruttive, ma arriva un momento nella vita dove hai bisogno di protezione, di attenzione“, la dichiarazione della Parietti, che spiega anche quale sia ad oggi il suo unico desiderio: “Adesso voglio qualcosa che mi dia felicità, che mi faccia sentire sicura, serena, che mi emozioni perché non mi sembra vero… Io non ho bisogno di camminare davanti a qualcuno, ma nemmeno dietro: ho bisogno di camminare affianco a qualcuno…“.

Dalle sue riflessioni si evince come, alle delusioni della vita, abbia saputo reagire grazie all’affetto e alla comprensione di molti: “Chi mi vuole bene, chi mi ha dimostrato amicizia, amore, affetto per un’intera vita, non ha avuto bisogno di spiegazioni. Chi ha voluto capirmi mi ha capita. Ma per capire qualcuno davvero, lo devi amare sul serio sia in amicizia che in amore“.

