Continuano senza sosta i provini di Tale e Quale Show per Carlo Conti e la sua squadra, che vanno sempre alla ricerca di volti noti da inserire nell’undicesima edizione del format di successo di casa Rai. Sono stati tanti i personaggi famosi provinati e dato che il tempo stringe è tempo per la produzione di scegliere in maniera ufficiale chi parteciperà al programma. Stando alle indiscrezioni ci sarebbero già i primi 6 nomi ufficiali.

Tale e Quale Show: i primi vip che prenderanno parte al programma

Questi sembrano essere giorni frenetici per la produzione di Tale e Quale Show, il programma che vede impegnato in prima persona nei provini il suo conduttore Carlo Conti.

Dopo le moltissime voci sui provini in salsa Gf Vip e subito dopo quelli riguardanti altri artisti orbitanti del mondo Rai, sembra che ormai stiano per arrivare le prime conferme ufficiali sul cast in composizione.

Stando infatti alle anticipazioni di Sorrisi e Canzoni, si hanno già i primi nomi certi dei vip che prenderanno parte al fortunato format della Rai arrivato ormai alla sua undicesima edizione. I rumors riportano i nomi di molti ex gieffini, ma gli scelti sarebbero Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli oltre al componente del gruppo comico dei The Jackal ovvero Ciro Priello.

A questi si aggiungono l’ex velina Federica Nargi ed la figlia d’arte Deborah Johnson, suo padre era Wess che con Dori Ghezzi formò un conosciuto duo degli anni ’70 e ’80.

Carlo Conti e… Alba Parietti

Del tutto a sorpresa rispetto agli altri di cui si era vociferato, esce il nome della showgirl e presentatrice tv Alba Parietti. La mamma di Francesco Oppini non è certo nuova ai semi reality, ma è inedito che si metta in gioco in questa maniera così attiva. I fan, che la apprezzano moltissimo sui social, non vedranno l’ora di seguirla anche su Rai 1 da Carlo Conti.

Tale e Quale Show: quando inizia la prossima edizione

Martedì 22 giugno 2021 attraverso la pubblicazione dei palinsesti Rai è arrivata la conferma della data dell’inizio ufficiale di Tale e Quale Show. Il programma vedrà infatti l’inizio della sua 11esima edizione venerdì 17 settembre 2021, quando Carlo Conti avrà concluso il casting dei personaggi famosi che comporranno il cast definitivo di questa nuova avventura all’insegna delle imitazioni.