Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul casting del programma Tale e Quale Show per il programma che arriverà all’undicesima edizione. Carlo Conti ancora una volta in qualità di presentatore e direttore artistico è sempre a caccia di nuovi personaggi famosi da inserire nel cast dello show che facciano da imitatori cantanti. Le indiscrezioni degli ultimi giorni stanno accendendo la curiosità, con i nuovi nomi che vengono accostati al format. Tutte le novità in merito.

Carlo Conti presenterà ancora una volta Tale e Quale Show: è caccia al cast

Tale e Quale Show è uno dei format più lunghi e di successo della televisione pubblica.

Il programma di Rai1 capitanato da Carlo Conti guarda al futuro e sta per scegliere i pezzi del cast di quella che sarà la sua undicesima stagione.

Anche nella stagione del 2020 i concorrenti che hanno partecipato al programma si sono dilettati come sempre ad imitare i grandi interpreti della musica italiana e mondiale ed hanno visto sul gradino più alto del podio il cantante Pago. L’edizione della scorsa stagione ha fatto registrare uno share medio del 19% circa ed ha visto al fianco di Carlo Conti in qualità di giudici i suoi amici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e la sempre presente Loretta Goggi.

La prossima edizione si sta per avvicinare e, come per ogni programma che si rispetti, si hanno notizie che confermano con largo anticipo l’inizio dei casting.

Carlo Conti continua con il casting: tutti i nomi dei nuovi provinati per Tale e Quale Show

Dopo i rumors che vedevano protagonisti dei provini alcuni volti noti dell’ultimo Gf Vip5, oggi si rincorrono ancora nuove voci sui nomi dei provinati e possibili concorrenti dello show di Conti.

Come riportato da TvBlog, pare che ci sia fermento nelle sedi Rai per determinare il cast di Tale e Quale Show.

Sembra che tra gli artisti recentemente autori di un provino ci siano il rapper vincitore di Amici Moreno, l’attore Alex Belli e Stefano Masciarelli, attore e comico italiano. In quota per il programma pare che ci sia anche uno sportivo, che rimpolpa la categoria per il programma, l’ex pugile Patrizio Oliva, che ha già mostrato di essere intonato ed ha addirittura già inciso un LP nel lontano 1988.