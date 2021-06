Si rincorrono le indiscrezioni sul casting del programma Tale e quale Show per l’edizione di questo autunno 2021. Carlo Conti in qualità di presentatore e direttore artistico è nuovamente alla caccia dei nuovi imitatori cantanti che prenderanno parte al format di successo di Rai1 che va in onda con successo ormai da diversi anni. Le indiscrezioni accendono il gossip, anche perché sembra che ci possano essere nel cast alcuni nomi provenienti dal Grande Fratello Vip 5.

Carlo Conti e Tale e quale Show

Tale e quale Show è uno dei format più lunghi e di successo della televisione pubblica. Il programma di Rai1 capitanato da Carlo Conti nella doppia veste di conduttore e direttore artistico è in procinto di mettere in onda l’11esima edizione nel prossimo autunno.

Nella stagione del 2020 i concorrenti che hanno partecipato al programma si sono dilettati come sempre ad imitare i grandi interpreti della musica italiana e mondiale, mettendo in scena uno spettacolo che ha saputo essere divertente ed emozionante al tempo stesso.

La prossima edizione si sta per avvicinare e, come per ogni programma che si rispetti, si hanno notizie che confermano con largo anticipo l’inizio dei casting per la scelta dei concorrenti che ne prenderanno parte.

Carlo Conti guarda al GF Vip 5 per i nuovi concorrenti di Tale e quale Show

A tal proposito, riportando le indiscrezioni del sito TvBlog, sembra che lo sguardo di Carlo Conti si sia posato su Canale5 e precisamente sul Grande Fratello Vip 5, di certo il reality più famoso della televisione. Dopo le indiscrezione su alcuni provini che hanno visto protagonista la showgirl Stefania Orlando sono arrivate altre voci su alcune audizioni sostenute dai partecipanti del reality show più longevo della tv italiana.

Stando alle anticipazioni del sito infatti sembra che ai provini si siano presentati altri volti noti dell’ultima edizione del GF Vip.

Nella fattispecie stiamo parlando della coppia formata da madre e figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria e di Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al reality e dove ha anche trovato l’amore con Giulia Salemi.