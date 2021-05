Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip, Stefania Orlando non ha mai nascosto di avere in programma nuovi progetti per la sua carriera televisiva. La showgirl però è sempre rimasta piuttosto vaga, preferendo non rivelare nulla sul suo futuro sul piccolo schermo. Da qualche tempo, Stefania si aggira per i corridoi di Rai1, per partecipare come ospite a La vita in diretta. A quanto pare però prossimamente la vedremo in tv in un altro studio televisivo, al fianco di Carlo Conti.

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Mediaset, torna da “mamma” Rai

Stefania Orlando è stata una dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La showgirl ha ottenuto forti conensi da parte del pubblico, aggiudicandosi il terzo posto sul podio del reality Mediaset. A trasmissione conclusa, il suo amico Tommaso Zorzi, conosciuto all’interno della Casa, ha trovato immediatamente lavoro come opinionista per l’Isola dei Famosi, mentre lei ha preferito trascorrere un periodo lontana dalle telecamere. A chi in questi mesi le ha domandato se avesse in programma nuovi progetti, la Orlando ha sempre dato risposte vaghe, non negando però un possibile ritorno in tv.

Da qualche tempo Stefania appare come ospite nella storica trasmissione pomeridiana, La vita in diretta.

Il suo ritorno in Rai era stato accolto con grande entusiasmo dal conduttore Alberto Matano, che l’aveva salutata con un caloroso: “Bentornata a Casa Stefania Orlando, finalmente!”. In molti avevano visto in queste parole il presagio di un nuovo inizio in Rai per la Orlando, che a quanto pare potrebbe presto apparire al fianco di un volto storico della rete televisiva.

Stefania Orlando al fianco di Carlo Conti? La notizia

Nelle ultime ore, TvBlog ha diffuso alcune indiscrezioni sui tanto misteriosi progetti televisivi di Stefania Orlando.

Secondo il giornale online infatti, la showgirl avrebbe conquistato l’interesse di Carlo Conti, che pare stia pensando di farla partecipare a uno dei suoi programmi di successo: Tale e quale show. Il programma partirà a settembre e sarà collocato nella prima serata del venerdì di Rai 1. Se Stefania fosse davvero una dei concorrenti della trasmissione di fronte a lei avrebbe tutta l’estate per prepararsi allo show di Conti.

La Orlando non dovrebbe comunque avere problemi a partecipare alla competizione canora in maschera, in quanto oltre a essere una conduttrice è anche una cantante e cantautrice.

Appena uscita dal Gf Vip infatti, Stefania ha vissuto un periodo lontano dagli schermi per dedicarsi insieme al marito alla preparazione di un nuovo brano. L’esperienza nel programma di Conti potrebbe essere per lei un’inedita occasione di mostrare il suo talento a 360°. Qui potrebbe infatti unire la presenza scenica alle ormai note abilità canore.

Stefania Orlando verso la conduzione: l’indiscrezione

Secondo TvBlog, l’esperienza di Tale e quale show potrebbe rivelarsi per Stefania un utile trampolino di lancio verso un futuro non solo come concorrente. La testata ricorda infatti che in passato, molti conduttori hanno vissuto nuove fasi delle loro carriere grazie al programma di Conti: da Amadeus, giunto poi alla direzione artistica di Sanremo, all’amatissimo e compianto Fabrizio Frizzi.

Anche l’ex vippona quindi, potrebbe ritornare alla sua originaria occupazione di conduttrice, una volta terminato lo show. Stefania Orlando sembra davvero avere tutte le carte in regola per buttarsi in questa nuova esperienza e negli sviluppi che potrebbe portare nella sua carriera.